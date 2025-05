El amor tocó a la puerta de Eiza González, y lo hizo de la mano del tenista Grigor Dimitrov, con quien semanas antes ya había sido vista abrazándolo durante uno de sus partidos.

La pareja debutó como tal durante uno de los eventos internacionales más importantes del cine: el Festival de Cannes, donde dejaron claro que lo suyo va en serio.

Las fotografías fueron compartidas por la propia actriz de "Ambulance" en su cuenta de Instagram, donde ambos lucen elegantes: ella con el cabello ondulado sobre los hombros y un vestido entallado en tono café que resalta su silueta, acompañado de discretas joyas; él, con un atuendo completamente negro.

La noticia generó interés no solo porque Eiza suele ser celosa con su vida privada, sino también porque frecuentemente se le vincula con cualquier figura pública con la que se le vea.

Eiza dedica románticas palabras a su novio

Aunque no dio declaraciones, la famosa aprovechó para expresar los sentimientos que tiene por Grigor, a quien llamó su “ser humano favorito”.

“No puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles“, se lee.

Y agrega:

"Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G“.

