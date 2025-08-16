Más Información

Con el paso de los meses, han consolidado su romance, y la actriz no duda en compartirlo con sus seguidores.

En una de sus publicaciones más recientes, ya eliminadas de su cuenta de Instagram, la mexicana mostró fotos junto al tenista durante una divertida sesión de práctica. En ellas, Eiza viste un conjunto deportivo de dos piezas, con mallas verdes y top gris, mientras Grigor, con el torso descubierto, short y tenis, la abraza por detrás para guiar sus manos con la raqueta.

Eiza González y Grigor Dimitrov en una divertida sesion de tenis. Foto: Instagram oficial.
“Estoy coqueteando con mi entrenador”, escribió la actriz sobre una de las postales, añadiendo un emoji de angelito.

En otra foto, Dimitrov aparece corrigiendo la posición de su golpe mientras Eiza sonríe distraída: “¿Cómo creemos que son mis habilidades de tenis?”, bromeó con una carita sonriente.

Amor incondicional

En julio, González también mostró su apoyo incondicional al búlgaro cuando este sufrió una lesión durante un partido crucial. En los cuartos de final de Wimbledon 2025, Dimitrov tuvo que abandonar la cancha en silla de ruedas debido a un desgarre en el músculo pectoral derecho mientras enfrentaba al número uno del mundo, Jannik Sinner. A pesar del incidente, salió entre aplausos del público, y Eiza le dedicó un emotivo mensaje:

“Amor de mi vida. No podría estar más orgullosa de ti. Eres excepcional. Este es solo un momento que pasará y te hará aún más fuerte”, subió a la red social de la camarita.

La protagonista de "Ambulance añadió": “Todos lo vimos. Y volverás a lograrlo. Te amo”, destacando que el valor y la fortaleza de su pareja están por encima de cualquier marcador. En ese partido, Dimitrov lideraba dos sets a cero y mantenía el tercero empatado a dos cuando debió retirarse por el dolor.

Eiza González y su novio el tenista Grigor Dimitrov. Foto: Instagram oficial.
Debutaron en Cannes

La pareja debutó públicamente en mayo durante el Festival de Cannes, uno de los eventos cinematográficos más importantes del mundo, donde dejaron claro que su relación va en serio. En aquella ocasión, Eiza colgó imágenes luciendo un vestido entallado color café y joyería discreta, mientras Grigor apostó por un atuendo negro elegante.

El interés mediático se encendió no solo porque Eiza suele ser reservada con su vida privada, sino también porque con frecuencia se le vincula sentimentalmente con otras figuras públicas.

