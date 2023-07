Eduin Caz se quiebra durante su concierto en Honduras y rompe en llanto en pleno escenario

Después de varios percances y una advertencia de demanda, Grupo Firme logró presentarse, este fin de semana, en Tegucigalpa, Honduras, donde rompieron el récord de asistencia para un artista de regional mexicano al convocar a más de 19 mil asistentes.

Los fans de la agrupación liderada por Eduin Caz disfrutaron de una noche llena de música, luces y baile; incluso, corearon de principio a fin sus más grandes éxitos, y uno de los momentos estelares de a noche llegó cuando el cantante tomó el micrófono para interpretar "Ya supérame".

Sin embargo, a media canción, Caz sorprendió al público al romper en llanto en pleno escenario y no poder terminar con su interpretación. El momento fue grabado por varios de los asistentes y los videos, que ya circulan en redes sociales, ya han dado mucho de qué hablar.

En el clip, de unos cuantos minutos de duración se puede ver a Eduin en una especie de plataforma elevada y cantando con tal sentimiento que la voz se le llega a cortar por instantes, mientras las lágrimas recorren sus mejillas.









Muchos de los usuarios se han preguntado si esas lágrimas pudieran tener nombre y apellido, pues recordemos que el cantante se encuentra separado de su todavía esposa, Daisy Anahy, y hace tan solo unos días tuvieron la oportunidad de reunirse por sus hijos. Pero también hay quienes aseguran que el vocalista de Firme lloró de pura felicidad, pues jamás imaginó que su música rompería fronteras.

"Ha de ser perrón estar ahí arriba y ver todo lo que ha logrado, cualquiera lloraría", "Pidiendo que lo superen y él no la puede superar", "No la ha olvidado", "Eduin canta con el alma", "Llora de la emoción que tiene", "Esa cara es de emoción, de poder decir: lo logré", "No ha superado su separación y lo entiendo, debe ser muy duro", "Cuando uno logra cosas grandes llora de felicidad", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Grupo Firme rompe récord en Honduras

Este sábado 22 de julio, en punto de las 20:00 horas, Gripo Firme logró conquistar un nuevo récord en su trayectoria, y es que con la asistencia de más de 19 mil almas a su concierto de Tegucigalpa, capital de Honduras, dejaron claro que son una de las agrupaciones de regional mexicano que más barreras ha roto, pues jamás se había visto tal convocatoria en el país centroamericano.

Esta noche la banda pretende volver a hacer historia con su segundo show en tierras hondureñas, esta vez en San Pedro Hula, donde ya se prevé que más de 25 mil fanáticas se reúnan para verlos.





La banda logró convocar a más de 19 mil fans, asistencia que no había sido vista nunca en el país centroamericano. Foto: Cortesía





