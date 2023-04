Eduardo Jr. niega que su padre sea machista

Eduardo Capetillo Gaytán descarta que su padre Eduardo Capetillo sea machista, al contrario, asegura que fue él quien lo apoyó para ingresar a la tercera temporada de MasterChef Celebrity, pues es fan de la cocina.

“Para nada es machista, a él también le encanta cocinar”, indica el joven.

El músico, hijo de Capetillo y de la también actriz Biby Gaytán, asegura que en ningún momento le pasó por la cabeza que entrar a este reality show de gastronomía le ayudara para posicionarse en la audiencia; lo que quiere, afirma, es aprender y vivir una nueva experiencia.

“La verdad no entré con esa mentalidad, puede que sí, que me ayude a que más gente me conozca, pero no lo veo así, yo creo que este reality me ayudará a aprender mucho para trabajar mi tolerancia, porque vamos a tener que aguantar críticas, estar bajo presión y aprender más de cocina, que nunca está de más”, expresa en entrevista.

Eduardo comparte que lo que sabe de cocina se lo debe a su abuelita y a su mamá, por lo cual, cuando su familia se enteró que entraría a este programa, le sugirieron no hacer nada a medias, que todo lo que realizara fuera por amor, porque le gusta.

El artista de 28 años cuenta que en su casa prácticamente nunca usan el comedor, pues se la pasan más tiempo en la cocina, lugar que considera ideal para convivir con la familia, razón por la que le tiene cariño.

Como parte de esta unión que tiene con sus padres, afirma que le gustaría que hubiera un reality enfocado en su familia, al estilo de Los Capetillo. Nno tiene miedo de mostrarse tal cual es, señala, ya que se considera una persona transparente.

“Estaría bien padre, yo creo que al ser tantos, tendría que haber un consenso, no creo que ninguno tenga bronca (en que hubiera el reality Los Capetillo)”, dice durante la presentación del reality gastronómico, que estrenará el 14 de mayo por Azteca.



