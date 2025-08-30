Cuando la palabra empoderamiento aún no estaba de moda, ya había una mujer que representaba muy bien este concepto en sus canciones, ella es Ednita Nazario, quien con sus baladas llenas de pasión y su presencia imponente en el escenario, le habla de tú a cualquier hombre.

“Yo siempre he sido una persona bien asertiva, bien segura de mí misma y he aprendido mucho, pero me da mucho gusto ver que hoy la autoestima saludable está de moda. En mi caso yo me críe con varones y todos eran Alpha, mi madre era una mujer perfecta, una gran ama de casa, una profesional, una madre presente e independiente, entonces ese empoderamiento yo lo aprendí de ella y esas lecciones me permitieron a mí vivir la vida que yo vivo”, expresó la Ednita.

Fue esa seguridad heredada de su madre lo que la llevó a tomar decisiones importantes desde temprana edad, desde el hecho de querer ser artista desde los 10 años, hasta el decidir que por el momento está mejor disfrutando de su soltería y su soledad.

“Vivo mi libertad con todo lo que eso implica, con los errores y los logros, de todas esas cosas yo soy responsable; y el tener ese poder sobre mi propia vida es lo que a mí me hace muy feliz”.

Filosofía que hoy la sigue manteniendo arriba del escenario, a sus 70 años y con más de 50 de carrera artística, porque ha decidido que el retiro no es algo que esté en sus planes, pero sí se toma su tiempo para descansar, tener pasatiempos, estar con su familia y viajar, porque es una forma de renovar su energía y llevarla a sus shows.

“Al final del día yo estoy haciendo lo que me gusta, yo cantó porque me fascina mi trabajo, lo que logro en el corazón de la gente y eso es lo que me llena la vida; además qué voy a hacer mi casa ¿ver televisión? Prefiero seguir activa, aprendiendo y disfrutando la salud que tengo”.

Disfruta su aquí y ahora

Una de las cosas positivas que Ednita Nazario ve de los avances tecnológicos, es que gracias a las plataformas digitales y las redes sociales, un nuevo público está descubriendo su música, que ella percibe como atemporal, porque las historias de amor siempre van a ser relevantes sin importar la época, según explicó.

Un ejemplo de ese nuevo impulso es la realización de su segundo Lunario, al cual llegará esta noche con su tour "Amor / Desamor", algo que la tiene muy contenta porque le hace saber que sigue en el gusto del público mexicano.

“Este espectáculo es un karaoke gigante, para mí lo más importante es que la gente vaya con el corazón abierto dispuesto a disfrutar. Quise escoger el arco de las emociones completo, desde el amor propio, el amor en pareja, las desilusiones, el dolor, la celebración, en fin, todo a través de las canciones que ya conocen”.

Pero con más de 50 álbumes grabados, entre discos de estudio, en vivo, recopilatorios y colaboraciones; la elección de un repertorio para un show como Amor/Desamor, no fue un ejercicio sencillo para la cantante puertorriqueña.

“Sé que hay canciones que la gente quiere escuchar, algunas veces las puedo cantar completas, otras en popurrí, pero en ocasiones las tengo que dejar afuera. Afortunadamente tengo un repertorio muy amplio y trato de complacer a todo el mundo, por eso dejo un espacio para que la gente me pida una canción, porque siempre estoy muy pendiente de lo que el público quiera escuchar y para eso trabajo”.

Ednita compartió que como toda mujer ha vivido el amor, pero cuando éste se acaba trata de quedarse con lo bueno que esa relación le dio, como el aprendizaje y que la haya hecho más fuerte; y el desamor lo toma como parte de la vida, donde si bien se dieron los desencuentros, es posible seguir adelante.

“Ninguna de las cosas de la vida son constantes, por lo tanto, ni el amor, ni el desamor, son para siempre, lo importante es estar dispuesto a vivir intensamente con el corazón abierto, y con los tropezones que uno se da, poder aprender a evadirlos o a no volverlos a repetir”.

Aunque sin duda alguna para Ednita el encontrar el amor propio fue el más difícil de encontrar, señaló que esto se debe a que hubo un tiempo en que al comenzar una relación se olvidaba de sí misma, con tal de formar algo bonito con la otra persona, pero con la madurez llegó a comprender el valor y la importancia del valor propio.

“Porque es la base en la cual se construye una relación de pareja saludable y bonita. Hay personas que se pasan la vida sin saber lo qué es el valor propio, porque muchas veces confundimos el egoísmo con el amor propio, pero nada tienen que ver. El amor propio es genuino cuando tú te conoces, sabes quién eres y lo que vales, por lo tanto, puedes integrarte a una pareja sólida; pero también cuando estás solo, se puede encontrar mucha belleza en eso”.

rad