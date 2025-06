Ecomoda está de luto

El elenco de la telenovela "Yo soy Betty, la fea", despide a uno de sus integrantes originales, al actor Kepa Amuchastegui, quien diera vida a Roberto Mendoza presidente de Ecomoda, quien falleciera el pasado 27 de mayo debido al cáncer de vejiga.

A través de sus redes sociales sus compañeros lo recordaron con emotivas palabras, por ejemplo, Jorge Enrique Abello, quien encarnó a Armando Mendoza agradeció todo lo que aprendió a su lado: "Querido Kepa, un adiós hasta la eternidad, todo lo que aprendí de ti me lo quedo en el corazón".

También la protagonista de esta historia Ana María Orozco, quien da vida a Beatriz Pinzón Solano: "Adorado e inolvidable Kepa te vamos a extrañar". A ella se unieron Natalia Ramírez (Marcela Valencia), Lorna Paz (Patricia Fernández), Julián Arango (Hugo Lombardi), Marcela Posada (Sandra Patiño) y Luces Vleazquez (Bertha Muñoz), quienes destacaron la generosidad y buena actitud que siempre demostraba Kepa con ellos.

Ángela Aguilar habla bonito de su prima hijo

En su reciente tour de medios para promocionar su nuevo álbum "Nadie se va como llegó", Ángela Aguilar dio una entrevista al locutor de EXA FM, Jesse Cervantes, en la cual habló de la importancia de su familia en su carrera, comenzando por su intención de ser cada día una mejor cantante, debido a la influencia de su padre Pepe Aguilar, su abuela Flor Silvestre y su prima Majo Aguilar.

"Esta es mi forma de expresión, yo cuido mucho mi voz, es algo que no es mío, es de las maestras que me enseñaron, de mi papá, que me lo trajo, de mi abuela que me inspiró, de mi abuelo, de mi prima, de mi todo, de todo el mundo que me rodea, de la gente que me apoya, es su voz, esa es nuestra voz", dijo la esposa de Christian Nodal.

También explicó que la ausencia de su padre en la producción de este disco, no se debió a su deseo de independencia, simplemente él no pudo estar ya que estaba ocupado con su propia producción, por lo cual ella decidió comenzar a buscar canciones hasta que finalmente terminó produciéndolo, es por eso que es un álbum con mucha inspiración femenina.

"Fue una gran experiencia trabajar con tantas compositoras que yo quiero muchísimo, la mayoría de canciones fueron escritas por mujeres,yo escribí varias de las canciones también, creo que es muy bonito poder exponer el talento femenino", destacó.

Ángela Aguilar en modo señora

En otra entrevista que la hija de Pepe Aguilar concedió en su tour de medios, en este caso para Ventaneando, le contó a la periodista Pati Chapoy, que una de las formas de consentir a su esposo Christian Nodal, es realizando los platillos que se le antojen por lo cual lleva a todos lados una parrilla, tal como lo hacía su abuelita Flor Silvestre.

"Yo aprendí algo de mi abuela Flor, ella siempre llevaba su parrillita, en el autobús, en el avión, donde sea que fuera y, la verdad, con Christian hago lo mismo", explicó Ángela.

Otro de los detalles de los que habló la cantante fue de los momentos que más disfruta junto a su esposo; se trata de las tardes en que están juntos en su habitación, en la que se reúnen para ver una telenovela en streaming.

"En la casa o donde sea que podamos ver nuestra telenovela, estamos muy tranquilos, estamos viendo una novela que se llama 'Café con aroma de mujer', nos encanta, estamos él y yo, abrazaditos, en pijama,viendo algo o leyendo, a él le encanta pintar".

Blanca Soto, la mujer que conquistó a Fernando Colunga

Ellos se conocieron en 2012, cuando protagonizaron la telenovela "Porque el amor manda", pero a pesar de que la química se dio entre ellos durante este proyecto, la relación no pasó a más, o eso se creía porque el productor Juan Osorio reveló que ya eran padres de un hermoso bebé.

"Habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé; Blanca creo que es la persona ideal para compartir su vida", reveló el productor de la telenovela "Amanecer", la cual es protagonizada por Colunga. Aunque circulan algunos videos de ambos juntos en aeropuertos o en las calles de Miami, ninguno de los dos ha hablado sobre su relación, y es que Soto, al igual que Colunga piensa que la vida privada es sagrada y la mantiene alejada de lo público. Blanca Soto nació el 5 de enero de 1979 en Monterrey, Nuevo León, su carrera comenzó como modelo, pero también participó en certámenes de belleza como Nuestra Belleza México, Nuestra Belleza Mundo México y representó a México en el certamen de Miss Mundo 1997. En 2014 firmó contrato de exclusividad con Telemundo para protagonizar la serie"Señora Acero" y en 2019 "No te puedes esconder".

Ale Capetillo da el "sí, acepto", frente a su familia

Sin duda alguna la boda de Alejandra Capetillo fue una de las más esperadas de este 2025, no sólo porque ella compartió el paso a paso de sus preparativos en sus redes sociales, también porque se hablaba de un distanciamiento entre ella y sus padres Eduardo Capetillo y BibiGaytán, pero en este evento dieron por terminado cualquier rumor,debido a que estuvo la familia en pleno.Entre los más entusiastas estuvo el tío Chacho Gaytán, quien en entrevista con EL UNIVERSAL expresó su admiración por la pareja:

“Es una mujer madura, inteligente… y él, un tipazo”. Aunque Ale tiene apenas 25 años, su familia confía en su sabiduría para iniciar esta nueva etapa. Y todo indica que el joven ya encontró su lugar en la familia.

