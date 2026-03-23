Más Información

Claudia Sheinbaum informa que se revisará ausencia de titular en Coordinación Nacional de Literatura

Claudia Sheinbaum informa que se revisará ausencia de titular en Coordinación Nacional de Literatura

“La historia ubicará a cada quien en su lugar”: Diego Prieto Hernández

“La historia ubicará a cada quien en su lugar”: Diego Prieto Hernández

Explosivos y maquinaria pesada en Tren Maya

Explosivos y maquinaria pesada en Tren Maya

“Fue el destino”: Juan Coronel Rivera dona más de 150 mil piezas al Museo Anahuacalli

“Fue el destino”: Juan Coronel Rivera dona más de 150 mil piezas al Museo Anahuacalli

Los Oscar y el triunfo del América en los memes de la semana

Los Oscar y el triunfo del América en los memes de la semana

Memorial del poeta: el archivo de Jaime Sabines

Memorial del poeta: el archivo de Jaime Sabines

ya mostró las de cómo luce , caracterizado como Maui, el personaje de "", a quien prestó su voz en las dos películas animada y que, en el live action, mostrará sus habilidades como uno de las figuras más poderosas de la isla Motuni.

Luego de que la historia de "Moana" (2016) se extendiera con una secuela, estrenada en 2024, este verano se estrenara la versión live action de la cinta, dirigida por Ron Clements y John Musker.

Entre las primeras impresiones de los fanáticos de la cinta y seguidores del actor, hay cierta sorpresa de ver a "la Roca" con la cabellera larga, ya que los remontó a los incios de su carrera, cuando aún se dedicaba de lleno a la lucha o su aparición en "La momia regresa", donde aparece con largas rastas.

Lee también:

Sin embargo, en la actualidad, es mayormente identificado por usar el cabello a rapa, en algunas de sus cintas más conocidas como "Un espía y medio", "Jumanji" y "Rápidos y furiosos".

Las críticas no se hicieron esperar, hay quienes creen que la caracterización de Johnson no da el ancho, no si se trata de uan cinta producida por Disney.

"¿Le pusieron un traje musculoso?, porque parece Bob Esponja con brazos de ancla".

"Aparte de los tatuajes, ¿dónde está el parecido?".

"La falta de respeto que están mostrando estas películas de acción real de Disney es una locura".

"¿Cómo es que su cuerpo se ve falso aquí?, sé que hace ejercicio, sé que es un hombre grande, pero algo se ve muy artificial y no es sólo el pelo".

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y culpa a Christian Nodal “Sonsacó a una jovencita”. Foto: Tomada de Instagram @florindamezach1 / Tiktok @angelaaguilar_

“Pobre muchacha”: Florinda Meza estalla por Ángela Aguilar, culpa a Christian Nodal y enciende polémica con indirecta a Cazzu

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]