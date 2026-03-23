Disney ya mostró las primeras imágenes de cómo luce Dwayne Johnson "la Roca", caracterizado como Maui, el personaje de "Moana", a quien prestó su voz en las dos películas animada y que, en el live action, mostrará sus habilidades como uno de las figuras más poderosas de la isla Motuni.

Luego de que la historia de "Moana" (2016) se extendiera con una secuela, estrenada en 2024, este verano se estrenara la versión live action de la cinta, dirigida por Ron Clements y John Musker.

Entre las primeras impresiones de los fanáticos de la cinta y seguidores del actor, hay cierta sorpresa de ver a "la Roca" con la cabellera larga, ya que los remontó a los incios de su carrera, cuando aún se dedicaba de lleno a la lucha o su aparición en "La momia regresa", donde aparece con largas rastas.

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Sin embargo, en la actualidad, es mayormente identificado por usar el cabello a rapa, en algunas de sus cintas más conocidas como "Un espía y medio", "Jumanji" y "Rápidos y furiosos".

Las críticas no se hicieron esperar, hay quienes creen que la caracterización de Johnson no da el ancho, no si se trata de uan cinta producida por Disney.

"¿Le pusieron un traje musculoso?, porque parece Bob Esponja con brazos de ancla".

"Aparte de los tatuajes, ¿dónde está el parecido?".

"La falta de respeto que están mostrando estas películas de acción real de Disney es una locura".

"¿Cómo es que su cuerpo se ve falso aquí?, sé que hace ejercicio, sé que es un hombre grande, pero algo se ve muy artificial y no es sólo el pelo".

The Rock as Maui in the live-action ‘MOANA’ remake.



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melc