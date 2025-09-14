Este 15 de septiembre será histórico. Por primera vez una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezará la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México.

Pero la mandataria no estará sola, en el ámbito musical la acompañará una de las agrupaciones más populares del regional mexicano: La Arrolladora Banda El Limón.

Temas como "Ya es muy tarde", "Mi segunda vida", "Cabecita dura" y "El ruido de tus zapatos", solo por mencionar algunos; pondrán a bailar y cantar a los miles de asistentes que se den cita para gritar: "¡Viva México!".

La cartelera de invitados la completan Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza.

Para quienes tienen planeado asistir, el evento iniciará a las 20:00 horas; sin embargo, también podrá verse desde la comodidad de casa.

¿Dónde ver el concierto de La Arrolladora?

Como ya es costumbre, la ceremonia del Grito y las presentaciones musicales serán transmitidas por los principales canales de televisión abierta, como Las Estrellas, Azteca Uno y Foro TV; así como el canal oficial de YouTube del Gobierno de México.

De esta manera, millones de personas dentro y fuera del país podrán seguir en vivo unas de las festividades más importantes para los mexicanos.

Además de este evento, las diferentes alcaldías de la CDMX ofrecerán conciertos gratuitos y actividades para los ciudadanos.

