El documental de Netflix "Caso no resuelto ¿Quién mató a JonBenét Ramsey?" pone sobre la mesa uno de los casos criminales más intrigantes y polémicos de la historia reciente: el extraño asesinato sin resolver de una menor de edad.

El proyecto invita a reflexionar sobre el impacto del sensacionalismo mediático y la falta de rigor policial, además de plantear la necesidad de reabrir la investigación con nuevas pruebas de ADN.

¿De qué trata "Caso no resuelto: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey"?

El 26 de diciembre de 1996, JonBenét Ramsey, de seis años, fue encontrada muerta en el sótano de su casa aproximadamente siete horas después de haber sido reportada como desaparecida.

La autopsia reveló que la causa oficial de su muerte fue “asfixia por estrangulamiento asociada a traumatismo craneoencefálico”. Presentaba una fractura de cráneo y un garrote alrededor del cuello.

El caso generó una enorme cobertura mediática y controversias en torno a la investigación, marcada por sospechas hacia la familia Ramsey y la aparición de una extensa nota de rescate manuscrita posiblemente manipulada. Este hallazgo en la casa hizo que la policía aumentara sus sospechas.

Siete años después, en 2003, el ADN encontrado en la ropa de la menor no coincidió con ningún miembro de la familia, lo que exoneró oficialmente a los padres y al hermano.

La policía y la fiscalía continuaron buscando respuestas y reabrieron la investigación en 2009.

Ahora, Netflix revive este caso a través de una docuserie que no solo incluye material inédito, sino también audios y videos nunca antes vistos, junto con una cuidadosa reconstrucción que desmonta las falsas narrativas que durante años señalaron a la familia Ramsey.

Vocalista de System of a Down colabora en la banda sonora

El documental cuenta con la participación de Serj Tankian, vocalista de System of a Down, quien colaboró con Vincent Pedulla en la composición de la banda sonora y el diseño visual.

El músico compartió en redes sociales su experiencia artística en el cine, ya que también contribuyó a la música del documental "Hitler y los nazis: La maldad a juicio", dirigido por Joe Berlinger, productor de esta serie.

La experiencia audiovisual combina investigación, emociones y arte sonoro. "Caso no resuelto: ¿Quién mató a JonBenét Ramsey?" ya está disponible en la plataforma de streaming Netflix.