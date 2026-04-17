¿Se vale poner a Tláloc, el dios azteca de la lluvia, como un ser bonachón, enamoradizo y un poco miedoso del metal en la tierra?

¿Se imagina a Tezcatlipoca, deidad relacionada con la destrucción, como un ente egoísta y envidioso?

Los historiadores e investigadores de la época prehispánica seguramente se molestarán, pero eso tiene sin cuidado a los cineastas Alejandra Pérez González y Mike Uriegas, quienes decidieron ponerlos así en la cinta animada llamada Mi amigo el sol.

La apuesta se estrenará en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que arranca hoy.

“Nos hemos dado permiso y licencias creativas para sacarle el lado divertido a esa parte de nuestra cultura. Si el niño sale diciendo que quiere saber más, será muy bueno”, considera Pérez González.

Mi amigo el sol gira en torno a la extinción del actual astro solar (que de acuerdo a la mitología mexica, es el quinto) y la necesidad de los dioses de elegir al sexto.

La película inicia con una niña de la edad moderna que le gusta pintar, pero tiene un papá que sólo piensa en cómo sostenerla económicamente a ella y a la abuela.

De pronto, un mural donde viven les abre las puertas para entrar al mundo de los dioses.

La leyenda prehispánica real marca que Tezcatlipoca fue el primer sol, pero sus jaguares se comieron a los humanos, acabando así su periodo; en tanto que Tláloc fue el tercer sol que acabó con un diluvio.

En la cinta se respeta eso, pero con cierta personalidad agregada en ellos. También aparece Quetzalcóalt, pero tampoco como es conocido académica y popularmente.

“No somos maestros de la UNAMpero sí hicimos nuestra investigación”, cuenta Uriegas, el guionista.

Fieles a la historia

El diseño de los dioses, aunque simplificados, respetan lo conocido, como Tezcatlipoca, que conserva los colores amarillo y negro, y Tláloc su tocado y barba.

“Si había alguno con 20 colmillos era imposible ponerlos todos. Tienen muchos detalles, pero se trataba de que fueran reconocibles”, dice la realizadora Pérez González.

Silverio Palacios (Matando Cabos) presta su voz a Tláloc, mientras que el exacadémico Erasmo Catarino, maestro del náhuatl, se la da en esa lengua a un macehual, uno de los pocos humanos sobrevivientes a soles pasados. Este último fue hecho basado en las clásicas cabezas gigantes olmecas.

“Fue algo que nos permitimos. Yo soy de Tabasco y los olmecas son cultura madre y si los macehuales se supone son los primeros seres de la creación, había que ponerlo”, añade la directora.

Estudios al rescate

La idea de Mi amigo el sol, relata por su parte Uriegas, surgió en 2019 durante una reunión sostenida con ejecutivos de Dreamworks, quienes le pidieron algo alusivo a México, pues querían hacer su propio fenómeno de Coco, la película de Pixar acerca del Día de Muertos.

Según le dijeron después, estuvo a punto de tener luz verde en Hollywood, pero no prosperó. Fue cuando al frente de Fotosíntesis Media, estudio que ha llevado al cine El ángel en el reloj y Un disfraz para Nicolás, siguió adelante.

“Me amaché, dije: ‘me vale madres que no se haya podido’ y escribí el guion en febrero del año siguiente y a ver con Eficine. Después entró Tortuga Studios de Brasil (El pliego rojo) y ahora ya está, comenzamos en Guadalajara y después en más festivales, para después en cines”.

Ana Tena, Humberto Solórzano y Moisés Iván Mora son los actores de doblaje que completan el elenco.

El mundo prehispánico es algo casi inexistente en el cine mexicano animado. Sólo existe Tlacuilo (1984), un ensayo que argumentaba cómo los códices podían leerse de manera fonética; el El rey Nezahualcóyotl (2013), que abordaría la vida del monarca de Texcoco y no pudo ser terminada por falta de recursos.

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