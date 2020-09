Dimitri Vegas no se apresura

Como DJ , este ha sido un año muy raro para Dimitri Vegas al no poder hacer shows en vivo para sus fans. Si bien ha participado en eventos virtuales como parte del dúo belga Dimitri Vegas & Like Mike, comenta que la experiencia no es la misma.

“Vi un par de estos conciertos con distanciamiento social pero no estoy seguro de que esto se ajuste a nosotros para ser honesto. No digo que nunca lo vayamos a hacer pero hemos tenido algunas ofertas y todavía no sentimos que sea algo que queramos hacer, si es en el nivel de Tomorrowland, tal vez pronto hagamos algo así de grande”, dice.

El músico trata de no preocuparse de más por el tema ni de lo que vendrá para la industria de la música en el próximo año.

“Es difícil predecir el futuro en este momento pero no nos veo regresando a los shows este año pero veamos, ojalá el próximo año, quién sabe.

“Trato de no pensar mucho en ello porque no hay nada que pueda hacer al respecto, no hay forma de predecir cómo va a ser todo el próximo año, así que trato de utilizar mis pensamientos en otras cosas en lugar de preocuparme de algo en lo que tengo nulo control”, explica.

El dúo fue reconocido en 2019 como el mejor del mundo en el top 100 de la revista DJ MAG, la más relevante dentro del género, hazaña que esperan repetir hoy que se cierran las votaciones de este año.

Mientras el anuncio llega, Dimitri admite que ha trabajado durante el confinamiento por el Covid-19 en un nuevo disco del que ya tiene canciones hasta para tres años.

A la par, se ha enfocado en trabajar para películas.

Al hablar con otros DJ de la escena musical, señala que para ellos ha sido un gran día festivo, pues muchos llevaban hasta 10 años de trabajo sin parar.

“Estamos tratando de usar este tiempo para hacer mucha música y descansar después de todos estos años de estar de tour”.