Diana Golden muestra lo contenta que se encuentra con Daniel Gutiérrez, el actor en ciernes con quien comenzó un noviazgo, luego de las dos semanas que pasaron juntos en el set de la última película en que participó, y a quien le está enseñando a dar "besos de telenovela".

La semana pasada, la actriz compartió un video que llamó atención de sus seguidores pues, en él, parece besando en los labios a un actor con el que comparte créditos en su más reciente película, "Milagro de Dios", la cual aún sigue filmándose en Ciudad Juárez.

En el videoclip, Daniel le pregunta a Golden cómo es un beso de telenovela y ella se acerca lentamente para darle un pequeño beso, luego de afirmar que el actor le parecía muy atractivo y de denominarlo como un hombre "guapísimo".

Lee también: Diana Golden comparte que su familia está atrapada en Israel en medio de la guerra con Palestina

"Oye, siempre me he preguntado ¿qué se sentirá un beso de telenovela?", le dice él, antes de recibir el beso.

Al mostrar gusto por el beso, Daniel hace una expresión de sorpresa, mientras que la actriz indica que le gustaría llevarse a la Ciudad de México al joven actor pues, ella ya había acabado de grabar todas sus escenas, pero él tenía que seguir con el rodaje de la cinta.

"Quiero llevarme a este guapo a la CDMX, allá no se dan tan guapos, ni que se dieran así en macetas, lo alimentaron bien de chiquito", dijo bromista.

Lee también: "Diana es una alcohólica y drogadicta confesa", por estas acusaciones Alfredo Adame perdió demanda

En ese momento, la química y el coqueteo de los dos era innegable, pero no fue sino hasta que Diana habló con la revista "TVNotas" que confirmó que ella y Daniel estaban dándose una oportunidad en el amor y aclaró que, entre ellos, hay 25 años de diferencia.

"Él tiene 35 años, le llevo 25, nunca había andado con alguien tan joven, pero es un hombre muy maduro", dijo a la publicación.

Hace seis años, Golden se dio la oportunidad con un joven de nombre Aaron, sólo que con él, la diferencia era sólo de 12 años.

Lee también: Alfredo Adame no le pagará nada a Diana Golden; la llama borracha y drogadicta

Sin temor a los prejuicios, la actriz se dijo dichosa de darse otra oportunidad en el amor.

"A estas alturas de mi vida, realmente me vale un comino lo que digan, he pasado tanto y han dicho tantas cosas de mí que no tengo por qué negar que encontré un amor bonito, apenas estamos comenzando este romance, a ver qué sucede", expresó.

También indicó que el primero en mostrar interés fue Daniel, quien, al conocerla, reconoció ser un gran admirador de su trabajo, pero también de su belleza, pues, desde hace muchos años, cuando la veía en las telenovelas, se había convertido en "su amor plátonico".

De Gutiérrez dio a conocer que, además de desempañarse como actor, se dedica a la carpintería, en el negocio de su familia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc