Día del padre: Famosos, héroes y cómplices

Domm: “Soy amoroso y le entro a todo”

Mario Domm convive con sus hijos en un esquema de cinco por cinco: ese número de días los tiene en casa, donde se hace cargo por completo de ellos y el resto, se quedan con su expareja y madre de ellos, Alejandra Calleros.

La razón es que desde hace dos años, el integrante de Camila y autor de “Causa y efecto”, está en fase de papá soltero, de la mano de Anja, de 8 años, y Enya, de 6.

Y ha logrado combinar la música con la paternidad, aunque sabe que aún está aprendiendo en el proceso.

“Cinco días soy mamá y papá, llevándolos a la escuela y todo. Ha servido mucho para equilibrar mi vida y la relación con ellos que ya era muy buena, ahora es maravillosa. Desde el día uno (que nacieron) le entré a todo, como cambiar pañales, así que cuando sucedió lo que sucedió, me di cuenta que estaba listo”, dice.

El día de la entrevista desde Los Ángeles, donde radica, sus hijos están a unos metros de él, desayunando. Se les observa felices. Mario se autocalifica como un padre amoroso y amigo, estricto sólo cuando se amerita.

Entre sus decisiones como papá se encuentra el no tener acceso a internet mientras están con él, también les compró un iPod en donde les descargó cinco discos de artistas como Michael Jackson y Guns N’ Roses, a favor de su educación musical.

“Después de eso, lo que quieran escuchar. El otro día me llegó (uno de ellos) cantando reggaetón y dije: ‘ah cabrón, ok, es música’ (risas), no puedo aislarlos”, dice Domm, de 46 años.

Anja toca bien la batería, Enya también muestra habilidades artísticas, lo cual lo llena de orgullo. Recién el más pequeño le entregó un trabajo manual escolar con un retrato del músico, que guardó en un cajón con cariño. Pero eso sí, el cantautor asegura que jamás interferirá en las decisiones que ambos tomen: “No creo en la educación académica, creo más en la de empujar las habilidades, entonces si veo que mi hijo la tiene para cierta cosa, no tendría problema en que sólo estudie eso, yo perdí mucho tiempo en la escuela estudiando sobre Cristóbal Colón (risas) que la neta me vale madres”, apunta.

La próxima gira con Camila, que incluirá varios países, no preocupa a Mario, pues intentará llevarse a sus hijos. Ya habló con ellos. Lo que uno le pidió es que no interprete “Sobreviviendo”, canción que les compuso, pues ya no le gusta que el público voltee a verlos, sólo quieren disfrutar.

Mario Domm

Palazuelos: ”Lo he educado con los pies en la tierra”

Con disciplina, deporte, sin excesos y mucho amor es como Roberto Palazuelos ha educado a su hijo Roberto Palazuelos Jr., de 18 años.

Su mayor preocupación fue, en algún momento, que fuera justo un junior, algo que ha quedado atrás, más ahora que el joven estudia en la escuela militar Culver en Indiana, ubicada como a una hora y media de Chicago.

“A mi hijo lo he educado con los pies en la tierra, soy cariñoso, solamente soy estricto en que haya orden en su cuarto, que tenga buenas calificaciones, en que haya deporte en su vida y si él cumple con ese orden yo lo dejo hacer lo que quiera”, señala en entrevista.

Hay veces que “El diamante negro” no puede ver a su hijo, pero hoy, que es Día del Padre, estará junto a él, pues acaba de regresar de EU hace unos días y estará el verano en familia en Cancún.

“Él tiene muy claro que no quiere ser actor, pero quiere ser empresario y abogado, esas son las cosas que le gustan; claro que le doy valores y mi familia también se los da, él es muy tranquilo, es un niño muy decente, muy bueno, no es presumido”.

Roberto, de 56 años, quiere que su hijo se sienta cobijado, eso sí, “al principio hay que traerlos cortitos para que no se vuelvan juniors”, pero tampoco quiere ser tan drástico.

“Todo lo que hago es para dejárselo a mi hijo y a mis nietos, para que sean felices. Las grandes cosas se van construyendo por generaciones, como con la familia Baillères, Azcárraga, Salinas”, añade Palazuelos.

Roberto Palazuelos





Araiza: “He sabido ser su amigo”

Un padre juguetón y alivianado es como se considera el actor mexicano Raúl Araiza, en especial una persona presente en la vida de sus dos hijas: Camila y Roberta Araiza, de 26 y 24 años.

“El regalo más grande que tengo es ser padre, muy pocas cosas las tomo en serio como en la vida real, si me enojo lo hago bien, nunca les pegué, sólo unas nalgadas a Camila porque era muy rebelde, sí castigué, no les manejé nunca la culpa”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL.

“He tenido autoridad, pero también he sabido ser amigo, muy besucón y abrazador, no puedo decir que soy un ejemplo a seguir, pero sí soy un ejemplo de lucha, de levantarte si te equivocas, de tratar bien a las personas, de que se manejen con humildad y sencillez porque ese es el único tesoro”.

Hoy en el Día del Padre tiene planeado salir a comer con sus hijas, con quienes ha vivido situaciones maravillosas, pues han realizado bastantes viajes juntos. “Ahora que ya son grandes nuestras pláticas son muy divertidas, yo sé que me aman profundamente, que soy su héroe, su vida”, dice.

Raúl Araiza







