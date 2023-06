Huele a romance entre Wendy Guevara y Nicola en "La casa de los famosos"

Por estrategia o porque en verdad están dejando salir los sentimientos, por alguno de estos dos motivos está por cocinarse un romance en "La casa de los famosos México" entre Wendy Guevara y Nicola, desde el principio han mostrado lo bien que se llevan, bromean juntos, platican y hasta han compartido la cama.

Wendy, una de las habitantes favoritas de la casa ha chuleado en varias ocasiones al actor que en México formó parte de "Reto 4 elementos: Naturaleza Extrema", mientras que Guevara, dada a conocer en un video de 2017, como una de "Las perdidas", ha cautivado por su simpatía y naturalidad.

Aunque al parecer ya se dio la primera pelea entre Wendy y Nicola porque Guevara tomó de más en una fiesta organizada la noche de ayer, son varios los momentos que ambos han mostrado la buena química que hay entre ellos, como en este video en le que Nicola reconoce lo maravillosa mujer que es Wendy.









¿Wendy Guevara se asume como mujer?

Wendy Guevara es oriunda de la ciudad de León, Guanajuato, nació el 12 de agosto de 1993 y la registraron con el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas; gracias a Angélica Vale, Wendy Guevara adoptó el nombre de Wendy Nayeli, pues ese era el nombre del personaje de Vale en la telenovela "Amigas y rivales", donde encarnaba a una sirvienta.

El carisma de Wendy se conjuga con una imagen cada vez más femenina que ella defiende a capa y espada cuando colectivos de la comunidad LGBTTTIQ la han criticado porque no se asume como mujer, sino como mujer transexual, así lo explicó en una entrevista en el canal de YouTube "keeping up with LA DIVAZA".

“Siempre me han atacado porque siempre he dicho que yo no me considero una mujer, siempre he dicho que soy una chica transexual, y para mí una mujer es una mujer biológica que puede dar un bebé; entonces me dice, ‘¿y las que no pueden dar?’, y les digo, no, no pueden dar, pero tienen su órgano reproductor femenino y todo por dentro”, expresó.