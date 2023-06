¿Wendy Guevara se asume como mujer?, ¿cuál es su nombre completo?

Wendy Guevara, influencer que salió a la luz en el 2017 junto a Paola Suárez tras viralizarse un video en internet, donde supuestamente estaban perdidas en un cerro, se ha posicionado como uno de los habitantes favoritos en "La casa de los famosos", su carisma ha hecho reír a todos dentro del reality, incluído a Poncho de Nigris que en un principio tuvo actitudes que hicieron que los cibernautas lo tacharan de transfóbico.

Sin embargo, a dos semanas del inicio del reality, Wendy, ha sido protagonista de divertidos momentos bromeando con Sergio Mayer, Apio Quijano y Poncho, ha sorprendido al contar el abuso sexual que sufrió cuando apenas tenía 10 años, y anécdotas de su difícil vida como mujer transexual.

Wendy ha dicho que a diferencia de otros casos, en el suyo, su preferencia sexual no se definió a raíz de un abuso, pues es consciente que desde que era niña le gustaban las muñecas y actuaba como niña, sus propios padres son testigos de ello.

Guevara, que se practicó recientemente una liposucción, planea, al salir de "La casa de los famosos", someterse a otra intervención para definir su figura: "Necesito engordar otra vez para que me pongan más pierna, nalga, cadera y me voy a ver más proporcionada, chichona y culona”, expresó.

Wendy Guevara suma casi dos millones de seguidores en Instagram, su carisma y buen humor la ha hecho ganar cada vez más adeptos.

¿Cuál es el nombre real de Wendy Guevara?, ¿se asume como mujer?

Wendy Guevara es oriunda de la ciudad de León, Guanajuato, nació el 12 de agosto de 1993 y la registraron con el nombre de Luis Carmen Guevara Venegas; gracias a Angélica Vale, Wendy Guevara adoptó el nombre de Wendy Nayeli, pues ese era el nombre del personaje de Vale en la telenovela "Amigas y rivales", donde encarnaba a una sirvienta.

El carisma de Wendy se conjuga con una imagen cada vez más femenina que ella defiende a capa y espada cuando colectivos de la comunidad LGBTTTIQ la han criticado porque no se asume como mujer, sino como mujer transexual, así lo explicó en una entrevista en el canal de YouTube "keeping up with LA DIVAZA".

“Siempre me han atacado porque siempre he dicho que yo no me considero una mujer, siempre he dicho que soy una chica transexual, y para mí una mujer es una mujer biológica que puede dar un bebé; entonces me dice, ‘¿y las que no pueden dar?’, y les digo, no, no pueden dar, pero tienen su órgano reproductor femenino y todo por dentro”.

Wendy Guevara vivió una historia de abuso sexual cuando tenía 10 años; la ayuda psicológica y el amor de su familia la ayudó a superar esta experiencia. Foto: Instagram soywendyguevaraoficial

"La perdida", como muchos la conocen, pidió que respeten la forma de como ella se concibe así misma.

“Deben de respetar mi decisión si yo no me creo una mujer cien por ciento, y me gusta ser afeminada, tener pene y tener bubis, es mi rollo y deben aceptarme como yo quiero”, afirmó.

Aseguró que a raíz de su postura muchas le han dicho que la consideraban un ejemplo, sin embargo ella dice que nunca ha pretendido ser ejemplo de nada.

“Yo no soy ejemplo para nadie, no soy el kinder de la maestra Lupita, yo no estoy educando a nadie, yo hago mi contenido, echo desmadre y enseño mi vida, si quieren ver algo educativo hay páginas y canales".