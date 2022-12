Detienen a revendedores de show de Bad Bunny

Con una afluencia más controlada que la del viernes en torno a las inmediaciones del Estadio Azteca, sede del cierre de la gira Hottest Tour Stadiums de Bad Bunny, el acceso para el segundo concierto del reggaetonero se desarrolló con más seguridad, pero aún con incertidumbre.

Fans como Paola Baltazar, quien viajó desde Guadalajara para disfrutar el concierto del “Conejo malo”, regresó al segundo show con la esperanza de que le validaran el boleto del viernes, que le clonaron.

“Ayer (el viernes) me vine a formar desde las seis de la tarde y pues no pasó, los boletos los compró un amigo desde que salieron en la plataforma de Ticketmaster, vine aquí con ilusión y no me dejaron entrar”, contó la tapatía.

Ayer, hubo un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el que se detuvieron a 14 revendedores y se aseguraron 22 boletos aparentemente falsificados, tras el caos ocasionado en el primer show.

La supuesta falsificación y clonación de boletos ocasionaron que se pronunciaran el Estadio Azteca, la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) y la boletera Ticketmaster.

Esta última se comprometió a indemnizar a mil 600 personas que lo solicitaron formalmente, comprobando la compra lícita de sus entradas.

En las primeras detenciones de ayer, los uniformados detectaron a 14 personas quienes, de manera inusual, se acercaban a los asistentes aparentemente para ofrecer boletos con costos distintos a los ofrecidos en las plataformas autorizadas.

Entre los detenidos hay dos mujeres y una menor de 17 años, a quienes se les informaron sus derechos y fueron presentadas ante el Juez Cívico.

La Secretaría de SSC informó que el despliegue operativo se mantrendría hasta el término de las actividades en el Estadio Azteca y el desfogue total de los espectadores. En tanto, los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito agilizaron la vialidad en las avenidas aledañas al Coloso de Santa Úrsula.

Para ambos días, se informó, se desplegaron 2 mil 795 elementos de seguridad y 107 vehículos “para garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes”, además de evitar la alteración al orden público, faltas administrativas y la comisión de ilícitos.



Con información de Kevin Ruiz