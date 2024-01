Desestiman acusación de agresión sexual contra Gérard Depardieu

En medio de la polémica que ronda al actor francés Gérard Depardieu por los múltiples señalamientos de presunto abuso y agresión sexual, una de las denuncias en su contra ha sido desestimada.

Según con información publicada por Variety y The Hollywood Reporter, se trata de la acusación que recientemente hizo Hélène Darras, actriz con quien Depardieu compartió el set en de la cinta "Disco" en 2008 y quien aseguró que fue atacada por el histrión.

Darras rompió el silencio en diciembre del año pasado y reveló que fue víctima de presuntos tocamientos indebidos por parte del actor; sin embargo, el caso no procedió debido a que la denuncia fue hecha cuando el delito ya habría prescrito.

La actriz fue una de las 13 mujeres que se unieron para acusar a Depardieu; sin embargo el actor no ha sido condenado por ninguno de estos señalamientos, además de que se ha declarado inocente.

El caso de Darras fue dado a conocer como parte del documental “Complement d'Enquete: the Downfall of an Ogre”, que transmitió el canal France 2 y en el que se muestran imágenes del actor haciendo chistes obscenos y sexualmente inapropiados.

La Fiscalía francesa, además, reveló al medio que hasta el momento “no hay ninguna otra mujer cuyos testimonios en el marco de esta investigación hayan aportado nuevos elementos al juez”, por lo que se desconoce el futuro legal del actor.

