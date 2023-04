Aylin Mujica angustió a todas y todos sus seguidores cuando ayer compartió un video que grabó desde la cama del hospital al que fue ingresada, luego de presentar un intesto dolor, mientras grababa el programa "La mesa caliente", y aunque aclaró que se encuentra bien, también reconoció que el dolor de cabeza no ha cesado, así como otras molestias que ha presentado en los últimos días, motivo por el que fue sometida a una tomografía para que el parte médico de la conductora conozca qué es lo que está aquejándola.

El viernes pasado, durante la más reciente emisión de "La mesa caliente", un programa de espectáculos de Telemundo, en el que Mujica es anfitriona a lado de Myrka de Llanos, Verónica Bastos y Alix Aspe, la conductora cubana comenzó a experimentar algunos síntomas de agotamiento, por lo que asoció su malestar a un sencillo episodio de estrés, sin embargo, a lo largo del programa, las molestias continuaron, por lo que al finalizar con su compromiso laboral, se dirigió directamente al hospital.

Así fue como lo contó en un video que compartió en su cuenta de Instagram, ayer, en el que se le puede ver recostada en una cama de hospital, pues de esa manera enteró no sólo a sus fans, sino también a su familia y amistades más cercanas, debido a que aseguro que en esos momentos no podía escribirle a cada una de las personas más allegadas a su círculo para informarles que había sido ingresada desde un día antes.

"Mi gente bella, aquí ando en el hospital, quería hacer este live para decirles que estoy bien, ya les contaré después... me van a hacer un skan (tomografía), ya les contaré después de qué se trata todo esto, pero everything is gonna be fine (todo estará bien)", dijo.

Y aunque la también actriz aseguró que no era nada por lo qué preocuparse, reconoció que al día anterior no la había pasado nada bien, pues cuando se percató de que su estado sólo decaía cada vez más, la producción se puso en contacto con los paramédicos para que, de esa forma, fuera hospitalizada,

"Ayer me la pase muy mal, porque estaba temblando. Ayer me dio, cuando estaba haciendo "La mesa caliente", una cosa rara y aquí vine al hospital, pensé que era el estrés, porque no me siento bien; estoy aquí con mi mami, vino conmigo", detalló.

Y aunque la actriz de 48 años descartó que se tratase de una apendicitis, al revelar que le fue operada hace siete años en el Mercy Hospital, ubicado en Laredo, Texas, sí destacó que su parte médico indicó que podía tratarse de problemas en la vejiga o la vesícula, pues presentó molestias en la parte derecha del abdomen, por lo que estaba a la espera de ser trasladada a otra sola donde se realizaría la tomografía que necesitaba.

De hecho fue cuando llamaron a su puerta, cuando la famosa se despidió de sus más de un millón y medio de seguidores, pues iba a ser trasladada a los exámenes que le correspondía realizar, pero no sin antes agradecer a todas y todos sus fas su apoyo y preocupación.

"Gracias por todos sus deseos mi gente hermosa, primero Dios sí voy a estar bien".



