Descubre como es el imponente comedor de lujo del hogar de Meryl Streep

Meryl Streep es una de las actrices más taquilleras, talentosas y premiadas de Hollywood. Películas como “Mamma Mia”, “La decisión de Sophie” o “Los puentes de Madison” le han permitido ganarse el cariño del público.

Gracias a tanto trabajo, la protagonista de “La casa de los espíritus” ha podido darse varios gustos y adquirir diversas propiedades. Por ejemplo, Meryl Streep es dueña de una increíble mansión en California que está valuada en más de 20 millones de dólares.

La mansión de Meryl Streep se encuentra en el barrio de Pasadena, uno de los más exclusivos de aquel estado. En el mismo también residen otros famosos.

La propiedad de la actriz se destaca por su habitación principal, pero también tiene varios espacios de mucha relevancia como el baño, el vestidor, un amplio ventanal corredizo que tiene acceso a una pequeña terraza. Sin dudas la parte preferida de Meryl Streep es el comedor, el cual cuenta con un diseño muy particular.

El comedor de la mansión de Meryl Streep está diseñado con fina madera, sillas blancas y un espacio para 8 comensales. Además cuenta con una vista privilegiada a un inmenso jardín, y puertas corredizas de vidrio que permiten la entrada de mucha luz natural.



¿Cuál es el próximo proyecto de Meryl Streep?

Recientemente se confirmó que Meryl Streep y el actor Paul Rudd serán las nuevas incorporaciones a la tercera temporada de la serie “Only Murders In The Building”, una serie de HULU.

Dicha producción cuenta con el protagónico de Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short. El anuncio se realizó a través de las redes sociales de Gómez (quien también es productora ejecutiva de la serie) y todos los actores se mostraron en un descanso de las grabaciones.



Aún se desconoce qué papel tendrá Meryl Streep en la serie, pero se espera que la actriz se destaque por una actuación llena de humor negro y drama. Tampoco se conoce cuál será la trama de la tercera temporada.