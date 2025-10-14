La muerte del abogado David Cohen Sacal rememora que, el périto en leyes representó a varias figuras del medio, entre ellas Sebastián Rulli y Mauricio Islas, sin embargo, ninguna de las personalidades con las que estuvo vinculado profesionalmente, se han pronunciado con respecto a su deceso.

El asesor legal perdió la vida, durante las primeras horas del día, luego de pasar varias horas en terapia intensiva, debido al ataque del que fue víctima la tarde del 13 de octubre, cuando un joven -identificado como Héctor "N"- le disparó varias veces en las inmediaciones de la Ciudad Judicial.

La noticia ha llamado la atención, ya que el agresor del litigante, después de ser detenido, expresó que había sido contratado para quitarle la vida a Cohen Sacal, por una cantidad de 50 mil pesos, la cual no le fue pagada, ya que -afirmó- recibiría el dinero luego de cometer el ataque.

A lo largo de su trayectoria profesional, el abogado representó a algunas personalidades famosas, como sucedió con Mauricio Islas, cuando, en 2004, fue acusado de abuso sexual a la actriz Génesis Rodriguez; el actor fue señalado por haber sostenido, presuntamente, relaciones sexuales cuando la joven aún tenía 17 años.

Sin embargo, Islas demostró, frente a la justicia estadounidense su inocencia y, Cohen Sacala, fue el abogado que lo acompañó durante todo el proceso pues, a pesar de que pudo comprobar su inocencia, tuvo que pagar una fianza que oscilaba en los 7 mil 500 dólares, luego de ser privado de su libertad por unas horas.

El abogado también defendió a Sebastián Rulli, cuando el actor argentino acusó a una revista de daño moral, luego de publicaran un artículo con respecto a las supuestas razones por las que se había separado de Cecilia Galleano, con el que estuvo casado hasta el 2011.

Fue el propio abogado que explicó que había impulsado al argentino a denunciar legalmente a la publicación:

"El extracto de la sentencia que establezca que obraron ilegalmente, al haber establecido en esa revista que él había tenido una deficiente relación sexual con su esposa".

Rulli pidió como compensación, el 40 por ciento de las ganancias del número, debido a que, en él, publicaron fotos de su hijo Santiago, quien todavía era menor de edad.

La periodista Ana María Alvarado acaba de declarar que, en la actualidad, el asesor legal representaba a Anahí, sin embargo, la cantante no lo ha confirmado públicamente.

