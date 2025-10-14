A cinco días de su fallecimiento, el funeral de Fede Dorcaz se llevó a cabo esta tarde. Con la presencia de su familia, que viajó desde Argentina, algunos famosos arribaron al recinto donde fue velado para darle el último adiós; Andrea Rodríguez, Marie Claire Harp y Karenka se mostraron consternadas.

La muerte del modelo y músico argentino ha causado desconsuelo pues, el joven de 29 años perdió la vida durante la noche del 9 de octubre, cuando fue interceptado por dos hombres que se dirigieron a él, con armas de fuego, mientras conducía su automóvil.

Su funeral se prolongó unos días, debido a que su familia, oriunda de Mar de la Plata, Argentina, tuvo que viajar hasta nuestro país para llevar a cabo todos los trámites relacionados con su defunción.

Esta tarde, algunas figuras famosas que conocieron a Fede en el programa "Hoy", en el que iba a ser partícipe del reality "Las estrellas bailan", se dieron cita en la funeraria para despedir al joven, a quien recuerdan como una persona encantadora y cortés, que siempre tenía una sonrisa por dar a su prójimo.

Karenka rompió en llanto al pensar en el dolor de la madre de Fede; dijo a la prensa que ningún otro luto es más doloroso que el que puede experimentar una mujer que ha dado vida a otro ser.

"Ha sido algo verdaderamente impactante, muy triste, me cuesta mucho llegar aquí hoy, no me quiero imaginar el dolor de su padre y madre, espero que Dios les dé la resiliencia para salir adelante; voy a recalcar como madre, no hay un nombre para perder un hijo y no me puedo imaginar el dolor de su mamá".

Andrea Rodríguez, productora del matutino, también asistió en búsqueda de extender sus condolencias a la familia Dorcazberro a quien, lamentablemente, conoció en el marco de muerte del argentino.

"Sólo venimos a darle un abrazo a la familia, a hacer un rezo por Fede, la verdad que no tengo el gusto de conocer a sus papás, pero me han dicho que están muy agradecidos por todo lo que hemos hecho".

Expresó que espera que la familia no atraviese ninguna dificultad para repatriar el cuerpo del joven.

Marie Claire Harp se mostró afectada por la pérdida tan repentina de Dorcaz, en quien veía a un joven lleno de potencial.

"Yo todavía no lo puedo creer... 29 años..., lleno de sueños, lleno de magia, de ganas de salir adelante, a todos nos decía lo feliz y agradecido que estaba con México".

