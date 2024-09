Alex Gibney, conocido por sus documentales incisivos, lleva ahora a su audiencia detrás de las cámaras de "The Sopranos" en su más reciente proyecto, “Wise Guy: David Chase and The Sopranos”, un documental que explora la creación de una de las series más icónicas de la televisión.

Con una mirada íntima y reflexiva, Gibney desentraña los motivos y emociones que dieron vida a la obra maestra de Chase.

"Uno de los momentos más impactantes para mí fue cuando David Chase se abrió sobre el origen de la serie, en particular cómo estaba profundamente ligada a su vida personal. No es solo una historia de mafiosos; se trata de familia, identidad y el conflicto entre los deseos personales y las expectativas sociales", expresó Gibney.

Ese momento reveló una vulnerabilidad que reflejaba el corazón de la serie, y para el director es una muestra de porqué su legado continúa y la serie original se sigue consumiendo incluso por un público muy joven.

El documental narra la historia de la serie, y también profundiza en las temáticas que la hicieron trascender el género de la mafia. Gibney subraya que uno de los mensajes principales que espera que el público se lleve es la universalidad de los dilemas de Tony Soprano.

"La lucha de Tony (equilibrar poder con vulnerabilidad, ambición con culpa) es algo que todos pueden entender. El mensaje que espero que el público se lleve es cómo el arte puede reflejar la vida, mostrando la complejidad de la moralidad, la identidad y el legado", afirmó Gibney.

Este proyecto ha sido una experiencia particular para Gibney, quien ha dirigido una amplia variedad de documentales, pero asegura que este tiene un lugar especial en su carrera debido a su enfoque en el proceso creativo.

"Lo que me llevo de este documental es una comprensión más profunda de cómo las experiencias personales y las ansiedades culturales pueden moldear la televisión de vanguardia", comenta.

En ese sentido, el documental que ya está disponible en Max desde el pasado 7 de septiembre reafirma la idea de que las mejores historias, aunque sean ficción, nacen de una verdad personal, una lección que resuena tanto con Gibney como con su audiencia.

Wise Guy: David Chase and The Sopranos “no es solo un tributo a la serie”, según asegura Gibney sino una exploración de cómo la mente de un creador puede transformar sus vivencias en un fenómeno cultural que ha dejado una huella indeleble en la historia de la televisión.

