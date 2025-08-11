Más Información

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Dos miradas de Hernán Bravo Varela a la muerte de su padre

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Marx Arriaga califica de "batalla cultural" la mención del expresidente del INE en los Libros de Texto Gratuitos

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Reportan inundaciones en pozos de excavación del Templo Mayor

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

Felipe Tristán concreta sueño en la Orquesta Sinfónica de Brooklyn

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

La violencia de la pobreza llega al MUAC a a través del teatro

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

“Sísifo”: una experiencia escultórica que invita a sentir nuestra propia carga

El director de películas de culto como "El Cisne Negro" y "Réquiem por un sueño", se encuentra en México para promocionar su nueva película "Atrapado Robando".

Durante una Masterclass en Cinépolis Oasis Coyoacán, el cineasta estadounidense habló con algunos fans y medios de comunicación no solo de su nuevo proyecto, sino del mensaje que quiere mandar.

“Me atrajo la historia porque no es solamente un thriller, sino una radiografía de cómo una mala decisión puede cambiar el curso de tu vida. El béisbol, el crimen y la ciudad se convierten en un personaje más dentro de la trama”, dijo durante la charla.

Lee también

Respecto al elenco, que incluye a Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D’Onofrio, Bad Bunny y Carol Kane; Aronofsky destacó que cada actor fue elegido por la energía que podía aportar y no por el peso de su nombre:

“No me interesa el reparto por nombres famosos, sino por lo que aportan. Austin, por ejemplo, tiene la capacidad de mostrar vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, algo fundamental para un personaje que vive entre la esperanza y la desesperación”, comentó.

Asimismo, destacó que en esta, como en sus otros filmes, su propósito va mucho más allá de romper récords en taquilla, busca dejar una huella en el espectador.

“Cuando hago una película, no busco que el público se entretenga durante dos horas. Quiero que salgan con preguntas, con emociones encontradas, con algo que los acompañe días después. El buen cine te persigue”, afirmó.

La noche la cerró con un mensaje a los nuevos cineastas: arriesgarse a contar historias personales aunque parezcan imposibles de llevar a la pantalla.

“Las películas más honestas son las que nacen de un impulso real, incluso si el mundo te dice que no funcionarán. Ahí es donde está la magia”, concluyó entre aplausos y además se dio el tiempo de firmar algunos autógrafos.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza