, reconocido por su papel de Hyde en la serie “That '70s Show”, está culpando a su abogado por la sentencia que recibió en 2023, cuando fue encontrado culpable de violación.

Actualmente, cumple una condena de entre 30 años de prisión y cadena perpetua, por dos cargos de agresión sexual. Según los testimonios de las vícitmas, los hechos ocurrieron entre 2001 y 2003; Masterson drogó a las chicas y luego abusó de ellas en su casa de Hollywood

Ahora, y de acuerdo con información de TMZ, el también conductor presentó nuevos documentos judiciales con los que no sólo busca reabrir su caso, también pretende recuperar su libertad.

El portal estadounidense reveló que Masterson acusa a su entonces defensor, Philip Cohen, de mala praxis ya que no llamó a testigos clave ni presentó evidencia que, según él, podían haber influido en el veredicto.

Asimismo, sostiene que Cohen, rechazó a los más de "20 testigos" que podían haber declarado a su favor, una decisión que no le consultó y que jugó en su contra.

Además, explica, el abogado tampoco refutó a los señalamientos de la fiscalía, mismos que insinuaban una supuesta presión por parte de la iglesia de la Cienciología (a la que él pertenece desde hace años) contra las denunciantes, algo que jugó en su contra.

Con esto, el actor busca que un tribunal revise el trabajo que hizo su abogado y determine si hubo fallas lo suficientemente graves como para anular sus condenas o permitir un nuevo juicio.

Recordemos que la Constitución de EU permite anular una condena debido a una defensa ineficaz por parte del abogado, ya que se considera una violación al derecho de una defensa efectiva garantizado por la Sexta Enmienda.

