A pesar de que Daniel Bisogno no era estrictamente un galán, sí fue un hombre que pudo conquistar a alguna de las actrices más cotizadas del momento, debido a su caballerosidad y simpatía, llegando con algunas de ellas al compromiso e incluso al altar.

Entre los primeros romances que se le conoció al conductor de "Ventaneando", fue con la actriz Betty Monroe, ambos comenzaban adestacar en sus respectivas áreas, ella a sus 19 años y el a sus 23, y aunque fue un amor de pocos meses, la amistad perduró a lo largo de los años, él siempre tenía sólo palabras bonitas hacia su primer amor mediático.

Su primer matrimonio llegó en 2001, cuando formaba parte del matutino "Tempranito", donde conoció a la conductora Mariana Zavala, de quien quedó flechado casi inmediatamente, y después de un año de noviazgo se dieron el “Sí”, pero el matrimonio duró sólo cuatro años y en su momento se afirmó que fue por una tercera en discordia, Fran Meric.

Curiosamente Fran también trabajaba en "Tempranito" cuando comenzó a darse una relación de amistad con Bisogno, la cual dio paso al amorromántico en 2006, pero las cosas no fueron miel sobre hojuelas, ya que las cosas comenzaron a ponerse nocivas entre ellos con constantes peleas, rupturas y reconciliaciones, algo que dejó muy lastimada a la actriz, lo que la llevó a tener pensamientos suicidas, según compartió en 2021 en una entrevista para el programa de TV Azteca, "En sus batallas", pero después de tocar fondo, decidió terminar con esta relación en 2010 y comenzar a sanar.

En una de sus tantas peleas con Meric, Daniel Bisogno comenzó a salir con la exOV7 Mariana Ochoa, era 2007 y ella era una de las apuestas fuertes de TV Azteca. A Mariana le conquistó lo divertido y amable que era el conductor, pero le resultaba complicado el personaje en que se convertía Daniel al momento de entrar a cuadro en Ventaneando, con el cual se hacía amar u odiar; según compartió en una entrevista con Mara Patricia Castañeda hace dos años. Pero el noviazgo duró tan sólo dos meses, porque el conductor le fue infiel precisamente con Fran Meric.

Fue también en 2023 cuando Andrea Escalona le confesó a Mara Patricia Castañeda, que ella terminó con el corazón roto cuando tuvo un noviazgo con Daniel Bisogno en 2008, pero aquí el problema fue la diferencia de edades, ella tenía 21 años y él 34. También comenzaron como amigos y pasaban mucho tiempo juntos divertidos, pero cuando surgió el amor Andrea terminó profundamente enamorada, y tal vez Daniel también, porque comenzó a hablar de tener hijos, algo que asustó a la hija de la productora Magda Rodríguez porque no se sentía lista, así que decidió terminarlo.

“Corté con él queriéndolo mucho, yo lloraba, es la primera vez que se me rompe el corazón de verdad, me puse flaquísima, me deprimí”, contó Escalona.

Pero el bebé que tanto deseaba Daniel Bisogno llegó con Cristina Riva Palacio, la conoció en 2013 cuando ella entró a trabajar en "Ventaneando", como parte de la producción, pero debido a su belleza no pasó desapercibida para Daniel, que se dio a la tarea de conquistarla, su amor fue tan fuerte que un años después se casaron en una bonita ceremonia en el puerto de Acapulco, y dos años después llegó su pequeña Michaela, el gran amor de su vida y única hija. Aunque el matrimonio terminó en 2019, después de arreglar ciertas diferencias, mantuvieron una relación cordial por el bien de su hija.

Aunque en la última etapa de su vida Daniel estuvo constantemente acompañado por el influencer Charly Moreno, con quien se le relacionó sentimentalmente, Bisogno nunca aceptó abiertamente que tuvieran una relación, pero sí definió esta etapa, pese a la enfermedad, una de las más felices de su vida.

