Daniel Bisogno de nuevo da de qué hablar por lo que dijo en "Ventaneando", esta vez sobre el asunto legal que enfrenta Ricky Martin, quien tiene una orden restrictiva en su contra, ésta la habría interpuesto supuestamente su sobrino, quien según el hermano del cantante, tiene problemas mentales.

"​​​​El Vocero, un periódico puertorriqueño, informó que la orden señala que Martin y la otra parte “se relacionaron por siete meses". El reporte señala que la orden dice que se separaron hace dos meses, pero que el solicitante afirma que Martin no aceptó la separación y se le ha visto rondando la casa del solicitante en al menos tres ocasiones. "El peticionario teme por su seguridad”, señala la orden, de acuerdo con El Vocero.

Ante esto, Pedro Sola mostró su desconcierto, pues dijo que Ricky está casado y además vive en Estados Unidos, por lo que le parecía poco creíble que el cantante viajara a Puerto Rico para "espiar al sobrino".

Bisogno cuestionó el tipo de relación o arreglo que Ricky pudiera tener con su esposo Jwan Yosef.

"Ahora ve tú a saber qué tipo de relación tenga con el papá de sus hijos, es lo que no sabemos", expresó.

Después, lanzó la duda sobre si quizá el sobrino, de 20 años, quiera "pedirle una lana a Ricky"

"Es que mira, cómo se le dice 'a la prima se le arrima, ¿al sobrino qué?", creo que ni existe, expresó.

Bisogno se mostró incrédulo con que alguien en este mundo rechace a Ricky Martin:

"Ahora, quién va a cortar a Ricky Martin? a mi no me vengan... no existe alguien sobre la faz de la Tierra que corte a Ricky Martin, ni los novios ni las novias que ha tenido", sentenció.

"Aunque no sea cierto, capaz que sí está el sobrino pirado...", finalizó.



¿Qué dice Ricky sobre las acusaciones?

El astro puertorriqueño Ricky Martin rechazó el domingo las acusaciones que llevaron a emitir una orden restrictiva en su contra, y la policía hizo notar que no se le ha acusado de ningún delito.

La policía dio a conocer el sábado que un juez había emitido una orden en contra de Martin, pero las autoridades que intentaban entregar el documento no pudieron localizar al cantante en la localidad puertorriqueña de Dorado, donde reside. La orden se emitió en virtud de la ley de violencia doméstica de Puerto Rico, y el portavoz policial Axel Valencia declaró que no podía dar más detalles, incluyendo quién la había solicitado.

Martin dijo en Twitter que la orden “se basa en alegaciones totalmente falsas” y que enfrentará el proceso “con la responsabilidad que me caracteriza”.

“Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”, añadió.

Señaló que no haría más comentarios al tratarse de un asunto jurídico en curso.

Previamente, los representantes de Martin emitieron un comunicado en el que dijeron que las acusaciones eran "completamente falsas y fabricadas". El documento no hizo mención de los representantes.

“Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado”, señalaron en un comunicado.

*Con información de AP.

