Damián Alcázar anda en modo “urbanista improvisado”. El actor plantea que, desde las oficinas gubernamentales, se ponga el ejemplo y se trabaje desde casa cuando las actividades lo permitan. Eso no tanto como concesión, sino como política mínima de convivencia que debería promover el gobierno local, que ahora está al mando de la morenista Clara Brugada.

Dice que eso ayudaría a descomprimir el tráfico, el estrés y el mal humor que ya parecen parte del ADN chilango, en especial porque, recuerda, la Ciudad de México creció “sin planeación suficiente”. Ejemplo hay varios, como su compañero Daniel Giménez Cacho, quien cuando puede se mueve en bicicleta, una práctica todavía vista como deporte extremo.

Aunque hoy graba “Corazón de Oro” y mantiene presencia constante en pantalla y redes, Gala Montes no olvida una etapa particularmente áspera de su carrera. En los pasillos de Televisa contó que hubo un periodo en el que, pese a sumar telenovelas, cine y realities, los castings no se traducían en contratos.

“Me metí a puros castings y no me quedaba en nada, estuvo horrible”, comentó frente a compañeros de set. Hoy el panorama es distinto, pero el recuerdo dijo algo que asusta a todo su gremio: en la industria, no siempre se sabe si se al final de mes se podrá pagar la renta.

La actriz recordó que antes de la fama no tenía muchas oportunidades laborales. Foto: Instagram.





"Kpop Demon Hunters" descubren que el “hype” no da prórrogas

La ausencia de “Kpop Demon Hunters” en los premios BAFTA encendió redes y teorías conspirativas, pero la explicación es menos dramática que el enojo digital. Desde noviembre, la Academia británica había dejado claro que la cinta no era elegible. La razón: no cumplió con el requisito elemental de una semana continua en salas o al menos 70 funciones durante su estreno en Reino Unido. Netflix aseguró que sí se proyectó en más de 260 pantallas, aunque dejó fuera un detalle clave: eso ocurrió dos meses después de su llegada al streaming, cuando ya no contaba como estreno cinematográfico. Traducción: en los premios, el calendario manda más que la pasión de los fans.

La cinta compite en los Oscar y los Grammy. Foto: Netflix.

