Un simple trend de Hailey Bieber terminó comparando a la modelo con Ángela Aguilar. La esposa de Justin Bieber compartió fotos de lo que hacía en 2016 y, en cuestión de minutos, los comentarios dejaron de hablar de ella para empezar a hablar de la hija de Pepe Aguilar. “Hailey fue la Ángela Aguilar de mi generación”, “la Hailey Panini Aguilar”, escribieron usuarios que vieron en esas imágenes un paralelismo clarísimo entre historias que, según internet, se parecen demasiado.

La señora Bieber solo quiso sumarse a la nostalgia, pero las redes aprovecharon para volver a poner sobre la mesa el tema que persigue a Ángela desde hace meses. Sin que nadie la mencionara, terminó siendo el centro de la conversación.

Gala Montes entierra su pasado

Gala Montes dice sentirse muy motivada después de que grabara el tema “Mujer contra mujer” y se lo presentara a Nacho Cano; el músico correspondió al gesto invitándola a la a realizar algunas funciones de “Malinche”.

Estos logros, asegura, pesan más que su pasado de polémicas en “La casa de los famosos México” y las constantes confrontaciones con su madre, Crista Montes.

“Ahorita estoy muy concentrada en esto (‘La Malinche’), en hacer mis personajes bien, porque yo soy artista, no soy influencer, no hago videos en YouTube hablando mal de la gente”.

La actriz y cantante quiere dejar la polémica atrás. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Le dan beneficio de la duda a Omar Chaparro

Omar Chaparro y Alejandro Speitzer se metieron a terreno de balazos con la cinta “Venganza” y, contra todo pronóstico, el tráiler logró algo raro: sorprender. Entre comentarios de “no me lo esperaba”, usuarios destacaron que las escenas de acción “se ven decentes”, la fotografía luce cuidada y, sobre todo, que Chaparro se atreva a brincar de la comedia a un registro más serio.

La conversación se puso curiosa cuando empezaron a comparar al chihuahuense con Adam Sandler: “Muchas pelis cuestionables, pero hay talento cuando le dan un papel distinto”, escribieron.

Omar Chaparro será un “Rambo mexicano” en esta película de acción al lado de Alejandro Speitzer. Foto: Cinépolis

