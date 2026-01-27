Más Información

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Destitución de Romero Tellaeche hace estallar la alegría de la comunidad del CIDE en redes sociales

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Romero Tellaeche, una gestión oscura que incluyó demandas judiciales por daño moral

Exhiben arte de Leonora Carrington, lejos del surrealismo, pero cerca de su mundo interior

Exhiben arte de Leonora Carrington, lejos del surrealismo, pero cerca de su mundo interior

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Un simple trend de Hailey Bieber terminó comparando a la modelo con Ángela Aguilar. La esposa de Justin Bieber compartió fotos de lo que hacía en 2016 y, en cuestión de minutos, los comentarios dejaron de hablar de ella para empezar a hablar de la hija de Pepe Aguilar. “Hailey fue la Ángela Aguilar de mi generación”, “la Hailey Panini Aguilar”, escribieron usuarios que vieron en esas imágenes un paralelismo clarísimo entre historias que, según internet, se parecen demasiado.

La señora Bieber solo quiso sumarse a la nostalgia, pero las redes aprovecharon para volver a poner sobre la mesa el tema que persigue a Ángela desde hace meses. Sin que nadie la mencionara, terminó siendo el centro de la conversación.

Lee también

Gala Montes entierra su pasado

Gala Montes dice sentirse muy motivada después de que grabara el tema “Mujer contra mujer” y se lo presentara a Nacho Cano; el músico correspondió al gesto invitándola a la a realizar algunas funciones de “Malinche”.

Estos logros, asegura, pesan más que su pasado de polémicas en “La casa de los famosos México” y las constantes confrontaciones con su madre, Crista Montes.

“Ahorita estoy muy concentrada en esto (‘La Malinche’), en hacer mis personajes bien, porque yo soy artista, no soy influencer, no hago videos en YouTube hablando mal de la gente”.

La actriz y cantante quiere dejar la polémica atrás. Foto: Archivo EL UNIVERSAL
La actriz y cantante quiere dejar la polémica atrás. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Le dan beneficio de la duda a Omar Chaparro

Omar Chaparro y Alejandro Speitzer se metieron a terreno de balazos con la cinta “Venganza” y, contra todo pronóstico, el tráiler logró algo raro: sorprender. Entre comentarios de “no me lo esperaba”, usuarios destacaron que las escenas de acción “se ven decentes”, la fotografía luce cuidada y, sobre todo, que Chaparro se atreva a brincar de la comedia a un registro más serio.

La conversación se puso curiosa cuando empezaron a comparar al chihuahuense con Adam Sandler: “Muchas pelis cuestionables, pero hay talento cuando le dan un papel distinto”, escribieron.

Omar Chaparro será un “Rambo mexicano” en esta película de acción al lado de Alejandro Speitzer. Foto: Cinépolis
Omar Chaparro será un “Rambo mexicano” en esta película de acción al lado de Alejandro Speitzer. Foto: Cinépolis

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

“No se soportan”: salen a la luz detalles de la tensa relación entre los Beckham y la familia Peltz

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma / John Lamparski/Getty Images/AFP (Photo by John Lamparski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Así reaccionó Peso Pluma a rumores de infidelidad a Kenia Os tras confesiones de sus exnovias

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”. Foto: Agustín Salinas/EL UNIVERSAL/ Alex Bisogno IG

Alex Bisogno lanza ultimátum a Pati Chapoy y amenaza con hablar: “Ya párele”

Guardaespaldas de Cazzu conmueve daría mi vida por ellas” y redes estallan “el verdadero papá de Inti” . Foto: Tomadam de TikTok @angelaaguilar_ / EFE / Tomada de Instagram @titigomezlado_

Guardaespaldas de Cazzu conmueve: "daría mi vida por ellas” y redes estallan: “el verdadero papá de Inti”

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez desata reacciones con extravagante y ajustado atuendo en jet privado

[Publicidad]