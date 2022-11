Cuando Chabelo era fan de Checo Pérez 

Nos cuentan que hace varios años, cuando el hoy triunfador en carreras de autos Checo Pérez arrasaba en los Go Karts, una vez se le acercó Xavier López "Chabelo" para decirle cuánto lo admiraba, pues él había querido ser piloto, pero no tenía las condiciones. Checo, reciente ganador en la Fórmula 1, sólo sonrió. En ese entonces, el corredor era un preadolescente de 10 años y había sido invitado al programa de Brozo.

Hace cuatro meses, Thalía perdió a su abuelita, Eva Mange, que tenía 104 años, y aunque no vino a México para la cremación, asegura que, desde Estados Unidos, donde vive actualmente, recordará a su abue en el altar de muertos: “Son fechas muy especiales, muy nuestras, muy de tradición, aquí también lo celebramos, en casa no falta el Día de muertos y luego viene el Halloween; viene Santa Claus, pero también los Reyes Magos; se cae un diente y viene el hada, pero también el ratón. Mis hijos sí están muy enamorados de la tradición del Día de muertos, no pueden esperar por el pan de muerto y obviamente nuestras fotos de nuestros seres amados: mi abuelita, mi mamita, mi papá, todos estarán ahí”, expresa la cantante.



Thalía recordó a su abuela, Eva Mange, quien perdió la vida hace unos meses Foto: Instagram



Tras contagios en otros festivales, en Los Cabos toman precauciones

Los contagios por Covid-19 que se dieron en los festivales de Guadalajara y Guanajuato dieron la pauta para que el de Los Cabos, pronto a iniciar, tomara sus precauciones con hoteles, en caso de detectarse un caso positivo y sea atendido sin problema alguno. Este año, tras dos ediciones realizadas de forma virtual por la pandemia, el encuentro fílmico en Baja California que reúne a la cinematografía de México, Estados Unidos y Canadá vuelve de forma presencia.

