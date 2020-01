Cuando Cassandra se rebeló a la abuela

Aunque Cassandra Sánchez Navarro proviene de una familia artística dedicada al teatro, cuyo iniciador de la dinastía fue su abuelo Manolo Fabregas, la joven de 28 años confiesa que su abuela, Fela Fábregas, se oponía a que fuera actriz.

Cassandra es hija de Mónica Sánchez-Navarro y recuerda que nació y creció entre telones, arriba de la tarima, razón por la que se dio cuenta desde temprana edad que quería estar sobre un escenario actuando, sin embargo, fue Fela quien le dijo que no lo hiciera, pues era una profesión para prostitutas.

“Mi abuela era productora de teatro y no quería que fuera actriz por que ella creía que las actrices eran putas y alguna ocasión que me lo repitió, yo le respondí: ‘ah, sí abuela, pues entonces me convertiré en la mejor puta que has visto en tu vida’, y decidí prepararme para demostrar que podía convertirme y trabajar en esa profesión que ella no quería para mí pero que yo quería ser”, confesó la joven actriz a EL UNIVERSAL.

Para Cassandra este momento en el que se rebeló a su abuela fue decisivo, pues descubrió que en verdad lo quería hacer, pese a la oposición de su abuela.

“Fue un momento fuerte porque ahora lo veo y creo que la juzgué mucho e insjustamente . Yo no entendía cómo ella, teniendo una descendencia de actores y gente dedicada al teatro, no quería que yo lo hiciera. Su forma de pensar era tan cerrada que ella pensaba que, si yo iba a ser actriz, no iba a casarme o iba a terminar sola o con muchos”.

Esta vivencia que tuvo de adolescente, recordó, fue la que le hizo clic cuando supo que las tiras cómicas de Cindy la regia iban a pasar a la pantalla grande.

En el filme, que llegará a las carteleras de México el 24 de enero, Cindy (Cassandra) es una chica de 24 años de una familia adinerada de Monterrey, quien tras recibir la propuesta de matrimonio de su novio con quien lleva años, decide no casarse e irse a vivir a la Ciudad de México para reencontrarse y redescurir qué es lo que ella quiere, pese a la oposición de su familia.

“Creo que al igual que yo, las mujeres que vean la película se podrán identificar, porque la película refleja cómo, aunque estamos en 2020, es posible que aún haya personas que piensan como mi abuela”.