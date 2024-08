Ricardo Peralta fue la gran nota negativa de "La casa de los Famosos México", luego de sus dichos en contra de Arath de la Torre. Resulta que Peralta sugirió que el también conductor había tenido una actitud homofóbica hacia él, por haberle hecho un comentario sobre su forma de vestir. La cuestión fue que, horas después, Circulo Diverso, asociación civil enfocada en atender los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, reprobó los comentarios de Peralta y dijo que el influencer procedió malintencionadamente, al intentar hacer estrategia a expensas de los derechos de la comunidad. “Utilizar ´la carta de la homofobia´ como ´estrategia´ para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTTIQ+ históricamente hemos sostenido por defender nuestras identidades, nuestras expresiones, nuestros derechos”, declaró la asociación a través de un documento público.

Lee también: Ricardo Peralta recibe abrazo de Arath de la Torre tras llorar por la visita de su novio en "La casa de los famosos"

Arath de la Torre, defendido por su esposa

Justo el nombre de Arath de la Torre salió a la palestra, pero ahora al ser defendido por su esposa Susy Lu. Todo comenzó cuando Mariana Echeverría, tras ser expulsada de "La casa", dijo en una entrevista que pese a los comentarios negativos que hizo sobre Arath, esperaba retomar su amistad porque todo mundo cometía errores y tener una segunda oportunidad. "No hagamos el pedir perdón en un deporte nacional”, reaccionó Susy, al tiempo que dijo que su hijo estaba confundido al escuchar cómo Mariana, que supuestamente era amiga de su padre, lo trataba tan mal.

Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, quien se encuentra en "La casa de los famosos México", le manda mensaje de apoyo.

Le llueven críticas a Ricardo Peralta

Las cosas negativas para Ricardo no se detuvieron ahí, pues Juan Oyer, diseñador que lo vistió durante las primeras semanas del programa, decidió desvincularse públicamente del influencer. El modisto recordó que un mes atrás Peralta le había solicitado algunas piezas y él se había emocionado porque pensó sería buena representación para la comunidad LGBT, sin imaginarse todo lo que pasaría. “Pero, ay… Nadie me pudo haber dicho que esto iba a salir como está saliendo, entonces, no así”, expresó Oyer.

En la imagen se puede ver al influencer Ricardo Peralta, miembro de "La casa de los famosos", junto al diseñador Juan Oyer, creador de Proteo. Foto: Instagram oficial y captura vía Youtube.

Familia Pinal, de nuevo en la polémica

La familia Pinal también se vio envuelta en controversia, gracias a Luis Enrique Guzman Pinal. Mayela Laguna acudió a las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses a fin de realizarse las pruebas de ADN que demostrará si su pequeño Apolo es hijo biológico de Guzmán Pinal. La mujer fue captada enojada porque, según dijo, nunca se le informó que debería ir en dos ocasiones al Instituto. Mayela no dio detalles de cómo fue el reencuentro de su hijo con el heredero de la Diva del Cine, quien el año pasado afirmó que Apolo no era de él.

¿Qué lió legal tiene Joaquin Phoenix?

Se dio a conocer que Joaquin Phoenix, el más reciente “Güason”, podría enfrentar problemas legales luego de haber abandonado lo que habría sido su más reciente filme, pocos días antes de arrancar rodaje. La cinta sobre una relación gay en los 30 y que sería dirigida por Todd Haynes, ya tenía todo listo en locaciones de Guadalajara, cuando el histrión decidió decir adiós, sin explicación alguna. Un alto ejecutivo de los estudios dijo a "The Hollywood Reporter" que se estaban estudiando acciones legales en contra del histrión.





rad