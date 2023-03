Conoce a Javiera, la hermana de Pedro Pascal que también triunfa en el cine

Pedro Pascal no es el único en su familia que triunfa en la industria del entretenimiento. Su hermana Javiera Balmaceda también es exitosa en el cine. Sin embargo, poco la conocemos ya que en su caso no es actriz sino que se ocupa de los detrás de cámara. Ella es directora de producciones locales originales para América Latina de Amazon Studios y Prime Video.

En los últimos días el rostro de la hermana de Pedro Pascal se volvió muy popular. Es que Javiera lo acompañó durante la gala de los Premios Oscar. Pronto captó la atención de los televidentes quienes quedaron encantados de saber quién era la mujer que acompañaba al protagonista de “The last of us”. Desde ese momento, quieren saber más sobre ella.

Sin embargo, Javiera Balmaceda no llegó como una simple acompañante. Es que ella estaba nominada por su trabajo como productora. Ella fue parte del éxito de “Argentina, 1985” cinta que participaba en la terna de “Mejor Película Internacional”. La producción y distribución estaba a cargo de Amazon Prime, compañía para la que ella trabaja.



