Conoce a Alexander Edwards, la nueva pareja de Cher 40 años menor que ella

Cher es una de las actrices, cantantes y compositoras más talentosas y queridas de las últimas décadas. Cher estuvo casada con Gregg Allman y con Sonny Bono, pero ahora la cantante ha comenzado a mostrarse con Alexander Edwards, su nueva pareja, quien incluso tiene 40 años menos que ella.

¿Quién es Alexander Edwards?

Alexander Edwards es miembro ejecutivo de Def Jam Recordings y estuvo en pareja muchos años con Amber Rose. Alexander y Amber terminaron por las reiteradas infidelidades que cometió él. Sin embargo ambos son padres de Slash, un niño de 3 años.

Cher y Alexander se conocieron en la Semana de la Moda de París de este año, y luego se los vio cenando en el restaurante Craig’s en Los Ángeles.



Foto: Cher y su pareja. Fuente: Instagram @luminary_sound

Cuando se conoció que Edwards y Cher estaban comenzando una relación, la cantante recibió múltiples ataques en las redes sociales. La llamaron “Vieja” y “Asalta cunas”, pero Cher no se quedó callada y aseguró que “el amor no sabe de matemáticas”.

“Como todos sabemos… no nací ayer, y lo que sé con certeza… No hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado… Es QUIÉN SOY”, aseguró Cher en un tweet. “¿No tienes nada más que hacer?”, preguntó Cher a otro seguidor. “Déjame explicarte... NO ME IMPORTA UNA MIERDA LO QUE PIENSE ALGUIEN”.



Foto: Cher y su nuevo novio. Fuente: Instagram @shotbynyp

“No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie”, continuó Cher. La cantante aseguró que sus hijos ya conocieron a Edwards y que él siempre la “trata como una reina”.

Esta no es la primera vez que Cher sale con un hombre más joven que ella. En los años 80 la cantante fue noticia luego de que comenzara una relación con el actor Tom Cruise, con quien se lleva 20 años. La prensa los atacó en aquella oportunidad, pero ellos siempre aseguran que aquel romance fue uno de los más sanos y lindos que tuvieron en sus vidas.