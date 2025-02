El drama papal Cónclave, dirigido por Edward Berger, se consolidó como una de las películas más premiadas en los BAFTA, al llevarse cuatro galardones, incluyendo Mejor Película y Mejor Película Británica la noche del domingo.

Al otorgar sus máximos premios a esta película y a The Brutalist, la academia británica hizo visible su preferencia a la industria fímica nacional.

El thriller, ambientado en El Vaticano, sigue al cardenal interpretado por Ralph Fiennes mientras supervisa la elección de un nuevo papa en medio de intrigas políticas y luchas de poder. La película llegó a la ceremonia como la gran favorita con una docena de nominaciones, y terminó llevándose premios en cuatro categorías: Mejores Película,Película Británica, Guión Adaptado y Edición.

De derecha a izquierda: Tessa Ross, Peter Straughan, Edward Berger, Isabella Rossellini, Juliette Howell, Robert Harris, Ralph Fiennes, Michael Jackman, un invitado y Nick Emerson en la sala de prensa con el premio para Película por Cónclave durante los Premios de Cine BAFTA en el Royal Festival Hall de Londres, Gran Bretaña. Foto: Agencias

Edward Berger, quien hace dos años arrasó en los BAFTA con su remake de All Quiet on the Western Front, reflexionó en su discurso al recibir uno de los galardones:

“Estamos en una época de crisis de democracia. Las instituciones utilizadas para unirnos se utilizan para separarnos. A veces es difícil mantener la fe, y es por eso que hacemos películas”.

El cine británico continuó su dominio con Kneecap, que recibió el premio a Mejor Debut de un guionista, director o productor británico para Rich Peppiatt. La animación también tuvo su momento con la británica Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, que logró dos galardones, incluyendo Película Animada.

Jesse Eisenberg recogió el BAFTA a Actor de reparto de Kieran Culkin. Jacques Audiard, director de Emilia Pérez, que ganó premio. Adrien Brody fue reconocido por su labor en The Brutalist. Zoe Saldaña volvió a alzarse con el premio para Actriz de reparto. Richard Beek, Nick Park y Merlin Crossingham: Wallace and Gromit. Fotos: Agencias

The brutalist, el drama de Brady Corbet sobre un arquitecto húngaro en la América de la posguerra, obtuvo mejores Director, Actor, nematografía y Partitura.

Adrien Brody, protagonista de la película, subió al escenario para recibir el galardón a Mejor Actor, ganandole a Ralph Fiennes, nominado por séptima vez al BAFTA, y a Timothée Chalamet por su papel en A perfect unknown.

La gran sorpresa de la noche llegó en la categoría de Mejor Actriz, donde Mikey Madison, protagonista de Anora, se impuso a la favorita Demi Moore (The Substance) y a la experimentada Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths).

En el filme de Sean Baker, interpreta a una bailarina exótica envuelta en un romance con el hijo de un oligarca ruso. Desde el escenario, la actriz dedicó su premio a la “comunidad de trabajadoras sexuales”, subrayando la necesidad de respeto y reconocimiento.

Emilia Pérez triunfa entre polémicas

Otra historia que marcó la velada fue la de Emilia Pérez, el musical del francés Jacques Audiard, sobre un líder del cártel mexicano que transiciona a mujer mientras huye de su pasado.

Con 11 nominaciones, la cinta obtuvo dos premios, entre ellos Mejor Película en Lengua No Inglesa. Su victoria estuvo rodeada de controversia debido a los comentarios islamófobos y racistas que resurgieron de su protagonista, Karla Sofía Gascón, quien permanece en silencio desde que estalló la polémica.

El director, distanciado de la actriz en los últimos días, optó por un tono conciliador y cerró su discurso con una dedicatoria a la española: “También a ti, mi querida Karla Sofía, a quien beso”.

Zoe Saldaña, ganadora a Mejor Actriz de Reparto por el musical, siguió la misma línea y mencionó a Karla Gascón en su discurso. Además dedicó el premio a su sobrino transgénero, Eli Saldaña:

“Como tía orgullosa de una vida trans, siempre apoyaré a mi comunidad, expresó al recibir el galardón. Ahora se perfila como una de las favoritas para ganar el Oscar.

Una noche de cine y música

Además de premiar lo mejor del cine, los BAFTA rindieron homenaje a Warwick Davis, quien recibió el Fellowship Award. La presentación estuvo a cargo de Tom Felton, recordado por su papel como Draco Malfoy en Harry Potter, quien destacó la trayectoria de Davis y su impacto en la inclusividad en la industria con roles en películas como Star Wars y Willow.

La ceremonia contó con la actuación de Take That, banda que interpretó “Greatest day”, canción incluida en Anora, y que fue ovacionada en el Royal Festival Hall del Southbank Centre en Londres, en donde se realizó la entrega.

The Proclaimers abrió con “I’m gonna be (500 miles)”, y puso a cantar a actores como James McAvoy y Anna Kendrick.