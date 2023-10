Con IA sí, sin creatividad humana, no: Odesza

El dueto estadounidense de música electrónica Odesza creó su último álbum, The last goodbye, inspirándose en todo lo vivido durante la pandemia del Covid-19.

Fue aquello tan humano, que hoy valoran la importancia de dotar a la música de lo vivencial, especialmente con el surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA).

“Es una tecnología increíble, es algo que ha llegado para quedarse. Creo que la usaremos en algún momento, incluso en la producción musical. Obviamente sigue siendo un poco intimidante, pero usándola de la forma correcta puede ser una herramienta muy poderosa”, contó Clayton Knight en entrevista para EL UNIVERSAL.

Tanto Clayton como Harrison Mills comenzaron a hacer música en Seattle, EU, desde 2012. Desde entonces, se encontraron con que el camino para crecer era mostrar su trabajo en su país pero también en otras partes del mundo, pero la pandemia los obligó a frenar.

“Hemos desmantelado nuestras vidas por primera vez en mucho tiempo, lo que es genial. Hemos estado en el tour por mucho tiempo, ahora volvemos de visitar a la familia, reconectando con los amados hemos podido llegar a este resultado. Fue definitivamente un enfoque introspectivo”, asegura Clayton.

El productor insiste que si bien la IA puede ser una gran herramienta para cambiar la música, no se puede dejar de lado el elemento humano en toda cuestión creativa.

“Creo que el mejor trabajo es cuando se complementan ambos recursos, la tecnología y la parte humana, así se utiliza de una manera para ampliar lo que ya estás haciendo. Todo es un territorio nuevo, estoy emocionado por ver cómo se desarrolla, especialmente en el elemento de la producción musical”, indica Clayton.

Actualmente, el DJ ha formado una familia, algo que también ha cambiado su perspectiva de las giras y de la producción musical junto a su compañero Harrison Mills.

“Todos perdimos a alguien durante la pandemia. El último adiós (The last goodbye) significa que no hay un último adiós, en algún sentido la gente que está alrededor de nosotros siempre está, ya sea en memoria o de alguna forma. Así que queríamos pasar ese sentimiento y dedicar el álbum a nuestra familia y amigos que nos han ayudado”.

El dueto, que se presentará el 19 de octubre en el Palacio de los Deportes, para luego pasar por Monterrey, habla sobre la fusión lograda en su nuevo disco.

“También es un álbum de baile, queríamos hacer algo que la gente, saliendo de la pandemia, pudiera disfrutar, que se uniera”.