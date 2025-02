Irina Baeva dio a conocer que comenzará con los trámites para nacionalizarse mexicana, luego de 14 años desde que reside en México.

Desde hace unas horas, la actriz compartió en su cuenta de Instagram que, estaba a poco de compartir una noticia con todos sus fans, la cual le causaba gran emoción.

"En unos minutos les voy a compartir una de las decisiones más importantes de mi vida aquí, en mis redes, muchas gracias, los quiero".

Fue así que Baeva compartió un video, editado con imágenes de algunos de los sitios más tradicionales y representativos de nuestra ciudad, así como de nuestra bandera.

En el clip, la joven actriz explica:

"Porque me abrazaste, porque me has dado lo mejor de mí, por tu gente, porque te quiero, por eso hoy he decidido ser parte de México, hoy he decidido realizar trámites necesarios para ser mexicana, ¡muchas gracias!".

En diferentes entrevistas, Irina ha platicado que fue mientras estudiaba la universidad, la Universidad Estatal de Moscú, donde tomó clases de filosofía, historia, literatura, pese a que su carrera era dominar el idioma español, sin embargo, el sistema educativo ruso proveía a los estudiantes de conocimientos generales para que tuvieran un amplio conocimiento acerca de diferentes temas.

Irina cuenta que se interesó por aprender a español porque su madre veía telenovelas mexicanas, cuando ella era pequeña, una de ellas fue "Rosa Salvaje" y le gustaba mucho el idioma.

"Me gustaba mucho, siempre quise aprender".

Era tan buena en su profesión que, cuando llegó al CEA de Televisa, llegó a corregir a algunos de sus compañeros, que su idioma original era el español, debido a que aprendió prolíficamente las conjugaciones de nuestro idioma.

Llegó a nuestro país en 2011, luego de que cayera en la cuenta de que la universidad no era lo suyo, y al ver telenovelas como "Rebelde" y "Teresa", buscaba información de las actrices que aparecían en esos melodramas, cuando le llamó la atención que, su mayoría había estudiado en el CEA, por lo que viajó a México para comenzar con su preparación como actriz.

