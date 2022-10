Como un museo de arte, así de impresionante es la casa de Belinda

Belinda abrió las puertas de su casa a las cámaras, dejando boquiabierta a la audiencia de “Divina Comedia México”, un reality show de cocina, en el que la cantante fue invitada para que preparara a un grupo de comensales VIP sus mejores recetas, pero su habilidad culinaria no fue lo que más llamó la atención, sino el interior de su hogar, ataviado de obras de artes y una decoración impactante.

HBO Max está de estreno con el lanzamiento de “Divina Comedia México”, una adaptación del show británico “Come Dine With Me”, el cual consiste en que un grupo de personalidades famosas reciban a un pequeño grupo de personas de su casa con el propósito no sólo de cocinarles una cena de tres tiempos, sino a demostrarles que pueden ser las y los mejores anfitriones.



Foto: Especial

Para la primera temporada del reality, la plataforma de streaming apostó por Belinda, Karol Sevilla y Dulce María como algunas de las anfitrionas del programa, del cual ya hay cuatro capítulos disponibles.

El capítulo en el que aparece la intérprete de “Egoísta” ha sido uno de los que más ha llamado la atención, debido al interior de su casa, pues está amueblada y decorada con una serie de obras de arte y muebles que la convierten en toda una mansión de lujo.

Durante el episodio, Beli presenta algunas de las habitaciones de su hogar, la cual aseguró que es semejante a su forma de ser: “Mi casa es el reflejo de mi personalidad; perfeccionista, popera, surreal y detallista”.



Foto: Especial

Además, indicó que una de las cosas que más le gusta de su casa es que genera la sensación de que se encuentra dentro de un museo, ya que las paredes están decoradas con un sinfín de obras de arte, pero también de fotografías que pertenecen a su familia y a las personas que más ama, pues, en más de una ocasión, la cantante ha asegurado que sus seres queridos tienen un lugar prioritario dentro de su vida.



Foto: Especial

“Me gusta mucho el arte, me gusta sentirme en una galería. Para mí, la familia es lo más importante por eso me gusta mucho tener fotografías en mi casa. No hay una sola persona que ame que no esté en mi casa en una foto”, compartió.

Pero, luego del recorrido por su casa, Belinda se puso manos a la obra para deleitar con tres preparaciones distintas a sus invitados, José Manuel Bichir, Verónica Toussaint y Manu Nna, quienes quedaron muy impresionados por sus atenciones y sus técnicas culinarias.



Foto: Especial



Foto: Twitter.

