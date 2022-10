Cómo fue la boda secreta de Selena Quintanilla

El pasado 16 de abril de 2022 fue el natalicio de la "Reina del Tex-Mex", Selena Quintanilla, quien este año habría cumplido 51 años. No obstante, su legado musical persiste gracias a sus clásicos, por ejemplo: 'No me queda más' y 'Amor prohibido'.

Su gusto por el canto fue desarrollado en su niñez, específicamente con Los Dinos. Es decir, la banda en la que su papá, Abraham Quintanilla Jr, los representaba, a Selena Quintanilla y a sus hermanos. De este modo, Selena era la voz, mientras que, la baterista era su hermana Suzette y el bajista, Abraham Isaac (A.B. de Los Kumbia Kings).

La agrupación se dio a conocer por ese nombre, ya que, así se llamaba la antigua banda del papá. Posteriormente, en 1987, Los Dinos alcanzaron éxito y reconocimiento en Texas. Pero Selena Quintanilla no solo conoció la fama gracias a la agrupación, también conoció el amor.



Selena Quintanilla con Los Dinos. Fuente: instagram @elsoldemexico

En este sentido, justo como narraron algunos aspectos y pasajes de su vida en ‘Selena: La serie’ de Netflix, Abraham era muy controlador, especialmente por temor a que su hija perdiera la concentración y rumbo de su carrera. Por esta misma razón, Selena Quintanilla y Chris Perez iniciaron su relación en secreto durante una gira en México.

Sin embargo, el papá de Selena Quintanilla los descubrió y fue suficiente para despedirlo y prohibirle ver a su hija. Con todo, Selena estaba muy enamorada y su boda secreta con Perez fue en los juzgados del condado de Nueces, Texas. Ella de 20 y él de 22 años. Lógicamente, la unión no fue celebrada a lo grande; por el contrario, fue improvisada. Es decir, Selena Quintanilla se casó vistiendo una blusa blanca y jeans.