Han pasado 25 años desde que Colin Farrell se mudó a Los Ángeles y convirtió la ciudad en su hogar.

Aun así, el actor irlandés, ganador de tres Globos de Oro y reconocido por películas como Escondidos en brujas y Minority report: sentencia previa, admite que todavía hay momentos en los que se siente un visitante.

“Después de 25 años todavía siento que debería estar enviando postales, como si siguiera de vacaciones aquí”, comenta en entrevista con EL UNIVERSAL.

Farrell creció en Castleknock, un suburbio tranquilo al oeste de Dublín. Su salto a Hollywood llegó en 2000 con Tigerland, drama bélico de Joel Schumacher en el que interpretó a un recluta estadounidense antes de ser enviado a Vietnam.

Desde entonces, Los Ángeles se volvió su casa. No está casado, pero es padre de dos hijos, James y Henry, nacidos en 2003 y 2009, con quienes también ha construido parte de su vida en California.

Acepta que algo de su mirada irlandesa sigue sin acomodarse del todo a Hollywood. En Irlanda, por ejemplo, ubica un sentido de comunidad y de cuidado mutuo que no siempre encuentra en Los Ángeles, una ciudad que ha descrito como “más individualista”, aunque también agradece la vida familiar y la luz que California le ha dado.

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De hecho, ha reconocido que cada Día de San Patricio suele leer historias irlandesas en la escuela de sus hijos, como una forma de acercarlos a esa raíz, aunque no cree que una nacionalidad deba definirlos.

“(Los Ángeles) es mi hogar, pero sigue teniendo algo exótico para mí. Las palmeras nunca serán algo a lo que me acostumbre completamente", dice el actor de 50 años.

Detective fuera de lugar

Esa sensación de vivir en un lugar y aun así sentirse turista lo acercó a John Sugar, el detective que interpreta en Sugar, la serie de Apple TV que hoy estrena segunda temporada.

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La primera entrega parecía seguir a un investigador privado en busca de personas desaparecidas en Los Ángeles, hasta que reveló que Sugar era, en realidad, un extraterrestre infiltrado en la Tierra para observar a la humanidad.

Colin actúa con Shea Whigham, quien interpreta a Tom Flyberg, investigador que se cruza con Sugar. Foto: Apple TV

“La historia intenta, de manera muy suave, señalar lo que significa ser humano sin importar de dónde vengas o dónde estés. Habla de lo que significa sentirse en casa y también añorar un hogar que quizá tuviste que abandonar para sobrevivir”, detalla el irlandés.

Ese proceso, dice Farrell, detonará en el conflicto central de esta temporada, en el que su personaje entenderá que hacer lo correcto no siempre significa tomar mejores decisiones.

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“La pregunta siempre es: ¿el fin justifica los medios?”, cuestiona.

Jin Ha, actor surcoreano, interpreta al boxeador en ascenso Danny Moon, quien busca a su hermano. Foto: Apple TV

“Él está solo, los miembros de su especie se han ido y lo que más me gusta es que, a pesar de toda la violencia y fealdad que ha observado, cree en la bondad de las personas. Probablemente mucha más de la que tengo yo”, reconoce.

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