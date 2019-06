ROMA se lleva la noche en los Premios Ariel

Por motivos familiares ineludibles el realizador Alfonso Cuarón estuvo ausente de la 61 entrega del Premio Ariel, donde su cinta ROMA se alzó como la gran ganadora al obtener 10 de los 15 galardones a los que estaba nominada, entre ellas a Mejor Película, Dirección y Fotografía.

Por este último, el ganador del Oscar envió un video agradeciendo el reconocimiento y lamentando no estar en lo que fue la primera entrega en Cineteca Nacional.

“El lanzamiento de ROMA en México no tuvo igual en ningún otro lugar del mundo, fue mi prioridad para asegurar el mayor número de salas independientes y eventos masivos al aire libre para poder abarcar la mayor cantidad de público”, señaló Cuarón.

“Por ello me da una enorme tristeza no estar con ustedes esta noche, me siento honrado y quiero felicitar a todas las películas y amigos nominados por tener a una comunidad reconocida en el mundo por su fraternidad, solidaridad y generosidad”, agregó.

ROMA se llevó a casa Coactuación Femenina (Marina de Tavira), Efectos Especiales y Visuales, Dirección de Arte, Guión Original, Sonido y Edición.

Noé Hernández, quien no asistió por cuestiones de trabajo, se llevó el Ariel a Mejor Actor por su trabajo en "Ocho de cada diez".

Ilse Salas se llevó el de Actriz por "Las niñas bien": “Las mujeres tenemos muchas historias, queremos mostrar ahora las nuestras porque ustedes, caballeros, ya lo han hecho, ¡ya es hora!”.

La ceremonia también sirvió para fijar postura por parte de la Academia contra los recortes a la cultura del gobierno federal.

“No es un gasto, es imprescindible, no es un adorno, es una inversión a largo plazo, los creadores no somos el enemigo, tenemos compromiso con la realidad de este pais”, subrayó Ernesto Contreras, presidente de la Academia.

La actriz y directora Ángeles Cruz agradeció su premio a Corto Ficción ("Arcángel") hablando en mixteco y Carlos Morales, ganador Corto Documental ("Sinfonía de un mar triste") recordó que la historia se concretó gracias al Fonca, programa que pretende ser eliminado.

El sonidista Nerio Barbeiris, la escritora Paz Alicia Garciadiego y el actor Héctor Bonilla recibieron el Ariel de Oro a su trayectoria.

“Soy miembro de ese grupo desdeñado, los guionista somos la mano de obra prescindible y reemplazable”, expresó Paz Alicia

Héctor Bonilla, en su oportunidad, dedicó el premio a su familia: “La Bonillada, pues”.

En el In memorian se recordó a Edith González, Fernando Luján, Coral Bonelli, Maty Huitrón, Lourdes Deschamps, Santiago Galindo y Armando Vega Gil.

Te dejamos la lista de los Ganadores de los Premios Ariel:

Mejor película

Roma de Alfonso Cuarón, producida por Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez y Nicolás Celis

(Esperanto Filmoj)

Mejor director

Alfonso Cuarón, Roma

Mejor actriz

Ilse Salas, Las niñas bien



Mejor actor

Noé Hernández, Ocho de cada diez



Mejor largometraje documental

Hasta los dientes de Alberto Arnaut



Mejor largometraje de animación

Ana y Bruno de Carlos Carrera

Mejor ópera prima

La camarista de Lila Avilés



Mejor película iberoamericana

Pájaros de verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra (Colombia, Dinamarca, México, 2018)



Mejor fotografía

Alfonso Cuarón, Roma



Mejor guión adaptado

Silvia Pasternac, Carlos Carrera y Fernando Javier, De la infancia



Mejor guión original

Alfonso Cuarón, Roma



Mejor edición

Alfonso Cuarón y Adam Gough, Roma



Mejor sonido

José Antonio García, Sergio Díaz, Skip Lievsay y Craig Henigham, Roma



Mejor música original

Tomás Barreiro, Las niñas bien



Mejor diseño de arte

Eugenio Caballero, Bárbara Enríquez, Oscar Tello y Gabriel Cortés, Roma



Mejor vestuario

María Annai Ramos Maza, Las niñas bien



Mejor maquillaje

Pedro Guijarro Hidalgo, Las niñas bien



Mejores efectos visuales

Sheldon Stopsack y David Griffiths, Roma



Mejores efectos especiales

Alejandro Vázquez, Roma



Mejor cortometraje ficción

Arcángel de Ángeles Cruz



Mejor cortometraje animación

Viva el rey de Luis Téllez



Mejor cortometraje documental

Sinfonía de un mar triste de Carlos Morales



Mejor coactuación femenina

Marina de Tavira, Roma



Mejor coactuación masculina

Leonardo Ortizgris, Museo



Mejor revelación actoral

Benny Emmanuel, De la infancia

