La francesa Céline Sciamma gana la "Palma Gay" de Cannes

La directora francesa Céline Sciamma ganó este viernes con "Portrait de la jeune fille en feu" la Queer Palm, premio que recompensa en Cannes a una cinta por su tratamiento de la homosexualidad, la bisexualidad o el colectivo transgénero.

Ese filme, que compite por la Palma de Oro y está protagonizado por Noémie Merlant y Adèle Haenel, cuenta la imposible relación amorosa entre dos mujeres en la Bretaña del siglo XVIII, una época que ata a sus personajes a un comportamiento tradicional.

"No es solo una historia lesbiana, sino, ante todo, una gran película", dijo en un comunicado el jurado de esta X edición, que estuvo presidido por la actriz francesa Virginie Ledoyen.

La Queer Palm reconoció como mejor cortometraje al griego Vasilis Kekatos por "The distance between us and the sky", que aspira a la Palma de Oro al mejor corto.

Este premio, independiente, se entrega un día antes de la clausura del Festival de Cannes y tiene una recompensa de 15.000 euros al largometraje premiado (unos 16.700 dólares) y de 3.000 euros (unos 3.300 dólares) al corto.

Diecinueve proyectos optaban a esa distinción, incluidos "Dolor y Gloria", del español Pedro Almodóvar, y "Bacurau", de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, ambos en competición oficial.

El biopic del cantante Elton John "Rocketman", proyectado fuera de competición; "Lux aeterna", del franco-argentino Gaspar Noé, estrenado en las Sesiones Especiales; y "Liberté", del español Albert Serra, elegido en la sección oficial Una Cierta Mirada, fueron otros de los aspirantes.

rad