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Tras una dura batalla contra el Covid-19 en 2020 y las secuelas que derivaron en neuropatía periférica y encefalitis que le provocaron parálisis temporal y fuertes dolores a Chyno Miranda, él y Nacho se preparan para una nueva etapa en sus carreras.

El lanzamiento de su nuevo álbum, Radio Venezuela, ya disponible en plataformas, llega en sintonía con el complejo momento que atraviesa Venezuela, país natal de los músicos, quienes pusieron el nombre de su nación en la conversación cuando el reggaetón comenzaba a dominar a inicios del milenio.

“Este regreso no es sólo para volver a cantar, es para volver a sentir, a disfrutar cada momento, estoy agradecido, con más claridad y con muchas ganas de seguir adelante”, indica Chyno en entrevista.

“Dios es experto en transformar situaciones adversas en situaciones positivas, esto es un renacer para nosotros”, complementa Nacho.

El arresto de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de EU, les ha dado un nuevo motor a Chyno & Nacho, quienes desean volver a su tierra sin miedo a expresarse.

“Queremos rendir honor a nuestras raíces, ser sinceros con nuestro arte, sin miedo”, apunta Nacho.

En una industria dominada por artistas como Daddy Yankee, Don Omar o Golpe a Golpe, el dúo era el único representante venezolano dentro de una escena urbana que comenzaba a dominar las listas con canciones suyas como “Niña Bonita” o “Andas en mi cabeza”.

Ahora, Elena Rose, Danny Ocean, Lasso, Joaquina y más han perpetuado lo que inició con tío y sobrino hace casi dos décadas, algo que Nacho considera, tiene que ver con la expansión de los venezolanos por el mundo, dándoles una sensación de acompañamiento.

“Cuando llegábamos a grandes escenarios nos sentíamos como que éramos los únicos venezolanos entre muchos mexicanos, colombianos, puertorriqueños. No sentíamos que teníamos a ese montón de colegas al lado que iban a remar hacia el mismo lugar, ahora que los tenemos, vamos remando todos hacia el mismo sitio”, explica Nacho.

Por eso les genera un sentimiento agridulce pensar que la generación joven no ha podido experimentar un concierto con sus connacionales debido al panorama político social que por tantos años se tuvo en el país.

“Se han criado como artistas fuera de Venezuela y todavía no han podido llegar a Venezuela a poder proponer algún escenario de giras ni nada, todo eso se supone que está por venir”, dice Nacho.

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