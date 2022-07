Christian Burgos, el cantante y conductor mexicano más famoso en Corea

El nombre de Christian Burgos es todavía más conocido en Corea que en México, su país natal, pues desde un principio tuvo muy claro su objetivo; dedicarse a la música y probar suerte en el continente asiático y aunque las historias acerca de las y los artistas que logran rebasar los límites de las fronteras geográficas son contadas, el joven de 27 años lo logró, y hoy es reconocido dentro de la cultura coreana.

Burgos nación en 1993 y creció en la Ciudad de México, como parte de sus horas de esparcimiento, tomó gusto por la programación que ofrecía caricaturas y programas hechos en Corea. Con el tiempo, esta preferencia se intensificó y despertó en él, el deseo de conocer más acerca de esa cultura que se diferencia marcadamente a la nuestra. En ese camino, el niño se convirtió en joven y llegó a la conclusión que sólo se acercaría a esa región si dominaba su idioma.

Cuando comenzó sus estudios de licenciatura, Christian ingresó a la UNAM donde fortaleció sus habilidades con el coreano en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y también se preparó en la carrera de Mercadotecnia. En ese lapso, el estudiante comenzó a trabajar en una empresa de minería, como traductor de coreano al español, con el objetivo de ahorrar y viajar a Corea a probar suerte luego de un año.

Un mexicano en Corea

El primer trabajo que Burgos tuvo en Corea fue como maestro de español, pero más tarde, un amigo suyo intercedió para que el mexicano se integrara al elenco de “Abnormal summit” –“El juicio anormal”, en español- (2014-2017), un programa coreano, integrado por 11 hombres que residen en la región pero no son originarios de ella, y debaten acerca de la cultura del país a través de su perspectiva como extranjeros.

Su participación se destacó a tal grado que –en 2015- los productores del show, lo invitaron a convertirse en uno de los miembros fijos del programa, convirtiéndose en el primer presentador mexicano en Corea del Sur. En los años subsecuentes, Christian formó parte del elenco de otras producciones televisivas “Where is my friend’s home” (2017), “Welcome, first time in Korea?” (2018), “Mask king” (2018), “Best secret to cooking con Lee Teuk de super junior” (2018).



Luego de tomar fuerza dentro del mundo de la conducción, Burgos también demostró sus dotes como cantante en un show de talento musical, donde interpretó el tema “Lo diré”. Los jueces quedaron sorprendidos por su habilidad para denominar el idioma coreano, traducir la canción al español y su dominio a la hora de tocar el piano.

Todo esto lo llevó a hacerse acreedor del título de embajador honorario de México y portador de la antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos, que correspondieron al invierno 2018, que tuvieron lugar en febrero de ese año, antes que comenzara la pandemia por Covidd-19.

Chistan Burgos, reconocido por el gobierno de México



Foto: Instagram A principios de este mes, Chistan Burgos se reunió con el canciller Marcelo Ebrard, quien reconoció que la presencia del joven mexicano en el país asiático era una buena forma para representar a nuestro país en el extranjero. “Importante comunicador mexicano en los medios de comunicación en Seúl. Lleva 5 años aquí, habla perfecto coreano y es un gran representante de nuestro país y civilización en Corea del Sur”, indicó el secretario de Relaciones Exteriores, en su cuenta de Twitter. En la actualidad, el joven de 27 años cuenta con un podcast “Ching*** Tóxicos”, que conduce junto a la influencer coreana Sujin Kim, mejor conocida como “Chingu Amiga”, en el que abordan temas que comparten como migrantes y su experiencia en otro país, ya que, actualmente ella reside en México y él en Corea. ¿Quién es María José la "empresaria multimillonaria" que están cancelando en redes sociales?

