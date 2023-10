Cher rompe el silencio sobre acusaciones del secuestro de su hijo

En las últimas semanas, Cher se vio en medio del escándalo, luego de que salieran a la luz las declaraciones de su nuera Marieangela King, quien la acusó de haber mandado secuestrar a su propio hijo, el músico Elijah Blue Allman.

Las acusaciones fueron hechas en diciembre pasado, como parte del proceso de divorcio entre King y Allman, y en ellas, la también artista aseguró que su suegra contrató a cuatro hombres para que se llevaran a su, todavía, esposo de una habitación de hotel en la que ambos se encontraban, esto como una intervención, pues Allman atravesaba por un fuerte problema de adicción.

Ahora, la intérprete de "Believe" por fin ha roto el silencio y negó de manera tajante lo dicho por King en la corte: "No lo hice, y si lo hice, no diría que lo hice", dijo en entrevista para el New York Post.





Lee también Señalan a Cher de contratar a varios hombres para que secuestraran a su propio hijo

Y aunque no dio ningún tipo de detalles sobre el presunto episodio, de lo que sí accedió a hablar fue del trabajo que las madres hacen con tal de ver bien a sus hijos: “Nunca dejas de ser madre: llegas hasta el final, vas a los colchones cuando intentas salvar a tus hijos. Pero no lo hice. Y si lo hiciera, no me importaría decírtelo", agregó.

Anteriormente, la artista ya había hablado sobre el abuso de sustancias de su hijo, un problema que, aseguró, viven millones de personas, tan solo en Estados Unidos:

“Soy madre. Este es mi trabajo: de una forma u otra, tratar de ayudar a mis hijos. Haces cualquier cosa por tus hijos. Siempre que puedas ayudarlos, hazlo porque eso es ser madre. Los amas y tratas de estar ahí para ellos”, dijo a People.

Hasta el momento se sabe que Allman se encuentra en una clínica de rehabilitación en Pasadena, California. Donde recibe ayuda médica para dejar atrás sus adicciones.

Lee también Cher presume y besa a su novio 40 años menor que ella