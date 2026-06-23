Timothée Chalamet y Selena Gomez darán vida a los personajes protagónicos del filme de animación Not Alone, según dio a conocer Universal Pictures. Será el 16 de abril del próximo año cuando se estrene la cinta en todo el mundo, añadió el estudio. El anuncio se hizo durante el Festival de Cine de Annecy, en Francia

Para Chalamet, que ha sus 30 años ha estado cuatro veces nominado al Oscar, este es su primer trabajo en una producción de animación.

En la historia dará vida a a Joe, un mecánico especialista en cohetes, de carácter introvertido y que lleva una vida solitaria y tranquila.

Al neoyorquino lo acompaña en el rol estelar femenino Selena Gomez, quien interpreta a Fran, una chica brillante que es astrobotánica y que se encuentra desarrollando el primer cohete del mundo propulsado por combustible de origen vegetal.

Conexión entre genios

En la película que será dirigida por Eric Guillon, Joe y Fran trabajarán juntos para el primer lanzamiento de este cohete.

Al mismo tiempo, entre los chicos se da una conexión inmediata y aunque son muy buenos haciendo equipo, ninguno de los dos es precisamente brillante en el manejo de sus habilidades románticas.

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Todo se complica cuando tres pequeños alienígenas Dunk, Welly y Shirm se encuentran refugio y protección en la casa de Joe al huir de un obstinado pero torpe agente de la ley interplanetario llamado Zandro.

Los extraterrestres descubrirán que el cohete de Fran podría ser la clave para regresar a casa.

Not alone significa el reencuentro entre Timothée Chalamet y Selena Gomez después de que en 2019 trabajaron juntos en el filme A rainy day in New York, comedia romántica que dirigió Woody Allen.

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