Los Ángeles. Una adaptación a la gran pantalla del popular anime Chainsaw Man superó a una biografía de Bruce Springsteen y a la secuela de terror Black Phone 2 para liderar la taquilla.

Se trata del último triunfo para una película de anime, dos meses después de que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle debutara con un récord de 70 millones de dólares, estableciendo nueva marca para el anime en cines.

Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc reclamó el puesto número uno al recaudar 17.25 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según Comscore. Black Phone 2 cayó al número dos con 13 millones de dólares en su segunda semana.

Dos nuevos estrenos, la comedia romántica Regretting you y Springsteen — Deliver me from nowhere, la primera biografía sobre la leyenda estadounidense del rock, recaudaron 12.85 millones y 9.1 millones de dólares respectivamente.

Tron: Ares completó los cinco primeros con 4.9 millones de dólares en la taquilla, según las estimaciones reportadas por los estudios y publicadas por Comscore.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, dirigida por Tatsuya Yoshihara, es una adaptación cinematográfica independiente de la popular serie de manga sobre un cazador de demonios cuyos brazos y cabeza pueden transformarse en motosierras.

Parte historia de amor, parte aventura de horror, la película es una historia independiente basada en la serie de manga creada por Tatsuki Fujimoto y adaptada a una serie de anime en 2022.

Esto significa otro triunfo para Crunchyroll, propiedad de Sony, que también lanzó Infinity Castle el mes pasado.