En aras de revivir programas exitosos como “Papá soltero”, que en 1987 protagonizaron César Costa, Edith Márquez y Gerardo y Luis Mario Quiroz, Televisa estrenará, después de varios intentos y cancelaciones, una versión actualizada de este show en su plataforma Vix, ahora con Mauricio Ochmann a la cabeza del reparto, y en la que Costa no fue tomado en cuenta para nada, nos cuentan, aun cuando apoyó los anteriores intentos de regresar al programa a la pantalla chica.

La serie, propiedad de la televisora, derivó en el filme “Me tengo que casar” (1995) y se convirtió en un clásico por el que hoy todavía reconocen al rockanrolero. El único actor que estará de vuelta en la historia, 38 años después, es Luis Cordero “Pocholo”.

Mauricio Ochmann, el nuevo "papá soltero". Foto: Cortesía.

Lee también: Ni Ethan Hunt pudo rescatar a Yordi Rosado de su metida de pata con Tom Cruise

Actriz de Betty la fea se emociona con la IA y luego se arrepiente

La inteligencia artificial está revolucionando la forma de generar contenido, por lo que a veces es difícil resistirse a algunas herramientas que ofrece, como le sucedió a la actriz colombiana Natalia Ramírez, quien diera vida a Marcela Valencia en la telenovela “Yo soy Betty, la fea” (1999).

Ella hizo el trend de convertir una imagen suya en una sirena y la compartió en su cuenta de Instagram, pero a las pocas horas se enteró que se gasta muchísima agua para enfriar los centros de datos donde se ejecutan los datos de la IA, algo que la hizo sentirse culpable y decidió dar a conocer este dato a sus seguidores, para que hagan un uso más responsable de esta tecnología, algo que también deberían pensar personalidades como Patricia Manterola, Maribel Guardia, Gaby Spanic, Margarita Magaña y el grupo Kabah, por mencionar algunas, que tampoco se resistieron a este efecto y crearon su versión de fantasía.

La actriz colombiana Natalia Ramírez, quien participó en la entrañable telenovela “Yo soy Betty, la fea”. Fotos: Instagram





“Amor Real”, memorias de una odisea irrepetible

Hace 22 años exactos se estrenó “Amor Real”, una telenovela con muchísimos datos para recordar de lo que fue un auténtico despliegue de recursos que ahora no se ven en los melodramas actuales. Con 16 mil prendas, 10 mil accesorios y mil 500 pares de zapatos —sólo Adela Noriega usó 110 atuendos distintos—, fue una producción donde el vestuario tuvo más presupuesto que muchas películas mexicanas. Pero su perfección no sólo estuvo en la estética: se grabó en la ex Hacienda de Santiago Tetlapayac y se construyó un pueblo ficticio frente al Estadio Azteca. Paulina Rubio, Edith González y Lucero fueron consideradas antes que Noriega, y el título original era “Se compra una esposa”, algo que hoy sería un poco cancelable.

“Amor Real” también dejó su huella fuera de México: en Estados Unidos venció al prime time de aquel país y se convirtió en el primer melodrama mexicano en salir en DVD con subtítulos en inglés. Pero no todo era perfección: tras bambalinas, trascendió que Adela Noriega se enfrentó a la directora Mónica Miguel por negarse a grabar escenas románticas, lo que sumó tensión al set. Y aun así, cuando terminó, el vacío fue tal que volvió al aire a las 17:00 horas y volvió a arrasar.

Fernando Colunga y Adela Noriega en la telenovela "Amor real" de 2003. Fuente: Instagram @fer.nandocolunga.fans

Lee también Adrián Marcelo contra “Checo”: ¿provocador o ignorante profesional?