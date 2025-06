Lo que era una entrevista emocionada terminó como escena alterna de “Misión: Imposible”. Durante una charla con Tom Cruise, Jordi Rosado le entregó una placa que lo reconocía como “productor, creador, guionista y actor principal” de la saga. Cruise sonrió, la tomó encantado: “Esto va directo a mi oficina”, dijo, pero en redes no perdonaron.

Usuarios en X en países anglos le han recordado que la franquicia nació como serie en 1966, creada por Bruce Geller, y que Cruise se sumó recién en 1996. También cuestionaron que lo haya destacado como“el rol de acción más largo en el cine”, comparándolo con Stallone, Harrison Ford o Schwarzenegger.

A eso se sumaron burlas por su pronunciación en inglés. El homenaje se hizo viral… pero no por las razones que Jordi esperaba. Habrá que repasar las clases de cine e inglés un poco.

Sí, ¡Frankelda ya tiene piratería! Y eso que ni se estrena

En el Festival Internacional de Cine en Guadalajara la película "Soy Frankelda" apenas abrió la edición 39… pero la piratería ya tenía lista su función alterna. Afuera de la sede comenzaron a circular vasos conmemorativos a 50 pesos, y pósters con calidad decente a 30. Todo armado con imágenes promocionales de la cinta, derivada de la serie en Max.¿Lo sorprendente? Que los productos se vendieron con facilidad entre asistentes y fans, a pesar de que el estreno formal será hasta el otoño. Entre esto y los chipotes chillones de "Chespirito", parece que los souvenirs piratas no entienden de propiedad intelectual… pero sí del timing perfecto.

Belinda no habló con la prensa… pero corrió a levantarla

Durante la presentación de su nuevo álbum Indómita, Belinda agradeció al equipo y buscó retirarse sin dar entrevistas. Pero el destino tenía otro guion. Dos reporteros, que la seguían de cerca, tropezaron con unas bancas mal colocadas, se cayeron y rompieron varios vasos.Belinda, lejos de seguir su camino, dio la vuelta al escuchar el golpe, se acercó de inmediato y no paró de preguntar si estaban bien o si pedía una ambulancia. Fue empática y sin poses. Al final no dio declaraciones, pero sí dio una lección que muchos artistas deberían copiar: la fama puede esperar, la humanidad no.

La cantante comentó que el último año había sido uno de mucho aprendizaje, en el que había contado con un equipo que confió en su visión y el mensaje que quería transmitir. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

