Celine Dion comparte foto junto a sus hijos, luce impactantemente saludable

Celine Dion subió una fotografía en sus redes sociales, en compañía de sus tres hijos, en la que luce muy saludable, pues hay que recordar que, desde el 2022, la cantante fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune que produce que los músculos se tensen, sufran espasmos e impidan que quienes la padecen hablen y caminen con libertad.

En el marco del Día de Concientización del Síndrome de la Persona Rígida, la cantante de 55 años hizo una publicación relacionada a la enfermedad que la mantuvo lejos del foco público por al menos tres años.

En la instantánea, Dion posa junto a sus tres hijos, René-Charles Angelil, de 23 años, y los gemelos Eddy y Nelson, de 13, quienes tuvo durante su matrimonio con el fallecido productor musical René Angelil.

Celine Dion estuvo casada con el productor René Angelil. Foto: Instagram

Lee también: Critican a Taylor Swift por "ignorar" a Céline Dion en los Grammy

En la publicación, la intérprete de "My heart will go on" recordó que han pasado poco más de dos años desde que sus doctores descubrieron que, los espasmos que padecía eran producto del síndrome de la persona rígida, situación que la llevado a tener una perspectiva distinta de la vida, pues a pesar de que hoy ya está bajo un tratamiento que la ayuda a fortalecerse, atravesó un camino de gran incertidumbre, debido a que ninguna terapia le resultaba efectiva.

"Tratar de superar este trastorno autoinmune ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida", escribió.

Además, la cantante se mostró entusiasta y destacó que, a pesar de su enfermedad, tiene en mente volver a los escenarios y reanudar su carrera como cantante, que tuvo que pausar abruptamente, pues el síndrome que padece no sólo ha afectado su movilidad, sino también el uso de sus cuerdas vocales.

"Sigo decidida a volver un día al escenario y vivir lo más normal posible de una vida", ahondó.

Lee también: Céline Dion hablará abiertamente en documental de la rara enfermedad que padece

La originaria de Canadá también agradeció el apoyo incondicional de su familia, que se ha unido a ella incondicionalmente para combatir la enfermedad.

Celine Dion tiene tres hijos; los gemelos Eddy y Nelson y René-Charles Angelil. Foto: Instagram

Este es sólo un indicio más de que la enfermedad de Celine está controlada, pues desde hace unos meses atrás, comenzó a tener apariciones públicas, luego de tres años de haberse alejado completamente de los reflectores.

Una de sus más importantes apariciones, al momento, fue en la 66° entrega de los Premios Grammy, donde subió al escenario del Crypto.com Arena, en Los Ángeles, para entregar la estatuilla por Mejor Álbum a Taylor Swift.

Celine Dion tuvo una participación en la última entrega de los Grammy. Foto: Instagram

De acuerdo con fuentes internacionales, Dion asistió a esta premiación para demostrar a otras personas que padecen el mismo síndrome que pueden seguir con sus vidas, pues este trastorno autoinmune no los inhabilita por completo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc