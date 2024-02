Critican a Taylor Swift por "ignorar" a Céline Dion en los Grammy

Anoche se convirtió en una noche inolvidable para Taylor Swift, luego de marcar un hito en la premiación más importante de la música; los Grammy, al convertirse en la primera artista en ganar por cuatro ocasiones el galardón por el Álbum del año, sin embargo, su logro se ha visto opacado por la aparente indiferencia que mostró hacia Céline Dion, encargada de entregarle su permio, pues, nerviosa o no, Tay se olvidó de darle las gracias, acción que no pasó desapercibida en redes sociales.

Ayer se celebró la sexagésima sexta entrega de los Premios Grammy, con mucha expectativa por parte de la audiencia, pues es uno de los primeros años en que, entre las y los nominados, predominaron las artistas mujeres. Una de ellas, por supuesto, fue Taylor Swift, nominada a cuatro estatuillas, de las que se llevó dos a casa, en las categorías de Álbum del año y Mejor álbum vocal pop.

Pero la euforia porque la intérprete de "Anti-Hero" se convirtió en la primera música en recibir cuatro Grammys por Mejor álbum, por encima de grandes exponentes de la música como Frank Sinatra y Stevie Wonder (quienes lo ganaron en tres ocasioones), no fue lo único que movió las fibras sensibles de las y los presentes, sino la presencia de Céline Dion, quien presentó la categoría más esperada de la noche.

Dion, que vistió un atuendo de Valentino, reapareció públicamente, luego de que en los últimos meses su hermana mayor, Claudette, notificara que su salud seguía deteriorándose, luego de ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, que le ha producido espasmos incontrolables y alteraciones en sus cuerdas vocales.

La cantante de 55 años caminó dignamente por el escenario del Crypto.com Arena, en Los Ángeles, para presentar a las y los nominados al Álbum del año, mientras que la audiencia se ponía de pie asombrada, para rendir honor a su presencia, con una conmovedora ovación.

Durante su intervención, la intérprete de "My heart will go on" rememoró que, hace 27 años, cuando ella recibió la estatuilla por su álbum "Falling into you", Diane Ross y Sting habían sido quienes le entregaron el galardón y ahora, casi tres décadas más tarde, le correspondería a ella, lo que causó la reacción emotiva de las y los presentes, incluida Swift, que al ver que sería Dion que llevaría a cabo dicha tarea, mostró gran emoción.

Sin embargo, cuando finalmente la cantante abrió el sobre y leyó el nombre de Tay y esta subió el escenario para recibir la presea, no tomó muy en cuenta a Céline, pues antes de acercarse a ella, se refirió a otras personas que las rodeaban y que compartían con gusto su logro, entre ellas, Lana del Rey, a la que la propia Swift instó para subir con ella a recibir al premio, y a su amigo y productor musical Jack Michael Antonoff.

En el momento que se acercó a Dion, Taylor tampoco emitió un "gracias" y sólo tomó el premio, sin mirarla a los ojos, pues en ese momento volteó a ver qué sucedía atrás, en el bullicio de sus amistades que se alegraban por el premio que acababa de recibir; el problema fue que, en ese mismo instante, la cantante le dijo "felicidades", pero ella no respondió nada, lo que visiblemente incomodó mucho a Dion.

A continuación, Swift expresó un discurso de agradecimiento muy sentido, donde aseguraba que ese era uno de los días más felices de su vida, por lo que agradecía a sus fans y esperaba poder seguir dedicándose a la música, y aunque la mayoría de personas se alegraron por ella, tras tan meritorio reconocimiento, también hay quienes condenan que no haya referido el respeto que Céline Dion se merecía.

Aquí el video:

(WATCH) Taylor Swift wins Album of the Year #GRAMMYs pic.twitter.com/4BEtTMs3ss — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 5, 2024

